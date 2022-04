Siamo giunti al penultimo fine settimana di aprile. Quello che si concluderà, poi, lunedì, con la Festa della liberazione. Un anniversario particolarmente sentito in diversi Comuni, che metteranno in scena numerose manifestazioni. Per molti, nonostante il clima instabile, ci sarà la possibilità di trascorrere un’altra giornata fuori porta. Per qualcuno, soprattutto al Sud, dove si prevedono sole e clima mite, potrebbe esserci la possibilità di sfoggiare il primo costume da bagno della stagione.

Chissà che tra le letture di queste giornate non ci sia quella dell’oroscopo. Magari per capire come muoversi nel fine settimana o semplicemente per leggere qualcosa di più leggero rispetto alle molte notizie negative di questi tempi.

Luna e Saturno in questo weekend entreranno nell’orbita di Acquario e sarà questo il segno top del periodo. Già di per sé unanimemente riconosciuti come creativi per eccellenza, i nati dal 21 gennaio al 19 febbraio vedranno accrescere ulteriormente questa nomea nei prossimi giorni. Infatti, molti di loro, saranno colpiti da una sorta di ispirazione che potrebbe portarli a progettare qualcosa di inedito.

Per chi lavora come libero professionista o in campi quali la grafica e la comunicazione, dal weekend potrebbero scaturire nuove ed entusiasmanti idee. Un luogo, una persona, una chiacchierata, tutto potrebbe essere fonte di ispirazione per pensare e riflettere, dando spazio a una creatività senza confini.

Luna e Saturno stimoleranno la creatività di Acquario, weekend con tanto affetto per Bilancia e primi problemi in amore per questo segno

Se sarà il lavoro a catturare il segno dell’Acquario, sicuramente saranno gli affetti a occupare i pensieri della Bilancia. Nel fine settimana, infatti, i nati dal 23 settembre al 22 ottobre faranno un pieno di coccole, amore e attenzioni. Non avranno bisogno di uscire di casa per trovare tutto ciò. Potrebbe essere il partner, nuovo o consolidato che sia, a offrire loro l’intero menù. Non solo, perché potrebbero arrivare anche genitori e parenti a dare una mano. Magari, dopo aver vissuto la Pasqua e la Pasquetta fuori casa, un ritrovo intorno al focolare domestico sarà l’ideale per ricordarsi da quanto affetto si sia circondati.

Problemi per Ariete

A sorpresa, dopo tantissimo tempo all’insegna del segno più, ecco arrivare i primi problemi per Ariete. Dopo un fine settimana da sogno, improvvisamente, ecco il peggior weekend dall’inizio del 2022. Sarà l’amore a mettere un po’ in crisi i nati sotto questo segno di fuoco. Essi cercheranno quel conforto di cui, fino a ora, fortunatamente, non avevano avuto bisogno.

In loro soccorso potrebbe arrivare un amico o una persona particolarmente fidata a cui esporre questi problemi. Magari non una rapida soluzione, ma un pensiero su cui riflettere nell’immediato. Come spesso accade, chi per molto tempo non ha fatto fronte alle difficoltà, quando poi ne affronta una, la considera più grande di quello che effettivamente è. Di conseguenza, un aiuto lucido da parte di una persona amica, magari, servirà a dare alle cose la giusta consistenza.

Dunque, Luna e Saturno stimoleranno la creatività di Acquario, Bilancia vivrà un weekend pieno di affetti, mentre Ariete fronteggerà le prime difficoltà. Se non si perderà subito d’animo, saprà risolvere il problema, per riprendere a viaggiare con il vento in poppa.

