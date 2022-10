Per alcuni ottobre è il mese simbolicamente più oscuro dell’anno. Esprime la dualità delle cose. Arriva infatti l’equinozio, che rappresenta il ritorno delle tenebre. Infatti, dopo vari mesi la notte dura più del giorno. Inoltre le foglie cadono, rendendo l’atmosfera decadente. Eppure, lo zodiaco rispecchia il ciclo del tempo. Le caratteristiche di alcuni segni li rendono protagonisti di questo periodo. Per non parlare dell’allineamento dei pianeti che sembrano portare armonia.

Mercurio sarà potente per i primi 10 giorni. Mentre Venere e Marte saranno in tendenziale opposizione. La Luna piena sorgerà in Ariete, rendendo tutto più facile per alcuni. Sarà dunque un ottobre lastricato d’oro non per Capricorno ma per Gemelli e l’altro segno di fuoco.

Un protagonista altalenante ma molto convinto

I figli del segno dei Gemelli sono troppo abituati a fare di testa loro. Una sonora battuta d’arresto emotiva aveva bloccato gli ultimi mesi dell’estate. Così l’ottimismo proverbiale aveva lasciato il posto a brutti pensieri. Là dove per altri c’era il sole, nella testa dei Gemelli pioveva forte. Ma ecco un nuovo pensiero è arrivato all’improvviso, e li ha convertiti come pellegrini sulla via di Damasco.

Quando un’idea si impossessa di una mente, questa non può ritornare alla dimensione precedente. Ma attenzione: i sogni non si realizzano con le intuizioni, ma con il duro lavoro. Non lasciamo nulla al caso, mettiamo entusiasmo e vedremo che le stelle ci proteggeranno.

Ottobre lastricato d’oro non per Capricorno ma per questi 2 segni dell’oroscopo

I rappresentanti del segno Sagittario vivono un mese di preparativi febbrili. Sono sempre suddivisi tra una dimensione sognante ed una molto più concreta. Questa gli permette di comprendere tutte le persone con cui entrano in contatto. Ma allo stesso tempo di evolvere continuamente. Infatti nella vita troppo idealismo rischia di portare pericolosi scontri con la realtà. Meglio dunque approfittare per concludere un accordo, oppure per parlare finalmente con un amico che non sentiamo da molto e conoscere valutare i passi da fare. La parola ha un aspetto curativo. Una chiacchierata decisiva li farà convincere nel prendere una decisione importante. Nella seconda metà del mese Saturno incontrerà Venere. L’armonia si unisce al desiderio. Se avranno un capriccio, sarà facile poterlo realizzare. Anche in tema di amore, se siamo alla ricerca potranno trovare uno spunto interessante. Se andrà tutto per il verso giusto, ottobre sarà memorabile per i Sagittario.

Occorre poi fare attenzione non solamente al nostro periodo di fortuna. Sembra assurdo ma alcuni segni zodiacali non solo non si amano, ma rischiano letteralmente di prendersi a cornate a vicenda.

