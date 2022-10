Con l’inizio del nuovo mese molti decidono di consultare l’oroscopo per saperne di più su come andrà nei prossimi 31 giorni. Le speranze nelle previsioni sono sempre alte, e a volte vengono ripagate. Basti pensare alla fortuna di Toro e Ariete nelle settimane precedenti.

Anche dal 3 al 9 ottobre 2022 scopriremo i 4 segni zodiacali più fortunati. Il primo quarto di Luna in Cancro avrà effetti benefici sulle loro vite, che miglioreranno in campo sentimentale e professionale.

Una fase particolare secondo l’astrologia

La Luna sarebbe in astrologia un Pianeta che riveste un ruolo di grande importanza. Le fasi che attraversa sono quattro e un ciclo completo ha la durata di circa 29 giorni. Il primo quarto, visibile nella settimana a venire, apparirebbe solitamente sette giorni dopo la Luna nuova.

Chi è nato con la Luna in Cancro avrebbe un carattere timido e riservato. In compenso, sprigiona estro e fantasia, coi quali palesa le proprie emozioni. I nativi in questa fase tendono a donare molto amore. Tuttavia, è importante che questo venga ricambiato dal partner o dalla famiglia. L’emotività eccessiva potrebbe causare sbalzi d’umore e instabilità.

I 4 segni zodiacali più fortunati della settimana prossima tra amore e lavoro

La settimana del primo quarto di Luna sarà oro che luccica per i Gemelli. In amore le coppie avranno parecchie responsabilità, ma i più forti potranno rafforzare il feeling. I single potrebbero lentamente avviarsi verso una nuova stagione degli amori.

Ottime notizie anche a lavoro, dove le occasioni non mancheranno grazie a Mercurio. Le richieste rimaste in sospeso potrebbero finalmente ricevere una risposta. Chi desidera avviare un’attività dovrebbe scegliere qualcuno che lo supporti. Le casse potrebbero iniziare a rimpinguarsi.

Vergine

Settimana fantastica quella in arrivo, con l’amore a dispensare le prime carezze. Il momento è propizio per riprendere un progetto in sospeso con la dolce metà. Per qualcuno si prospettano ritorni di fiamma che dovranno far ragionare. I solitari potrebbero incappare in piacevoli incontri nel fine settimana. A lavoro prevarranno bravura e professionalità. Occhi puntati sulle giornate di lunedì e venerdì, in cui si potrebbero ricevere proposte d’impiego insperate.

Scorpione

Passione ad alti livelli nei prossimi sette giorni. Con Venere a fianco si potrà donare amore al prossimo, ma anche verso sé stessi. Il weekend riserva interessanti opportunità a chi è in cerca dell’anima gemella. A lavoro si avrà la forza di prendere iniziative e fare proposte ai propri capi. Marte spinge ad attivarsi e dare una svolta alla carriera.

Sagittario

Occasioni da sfruttare attendono chi è single. Un invito inaspettato potrebbe sorprendere nella giornata di venerdì. Le coppie consolidate potrebbero ricevere un aiuto da Mercurio in ambito economico. Il lato professionale sarà in generale incoraggiante, anche se c’è qualche piccolo impedimento in vista.

