Dopo un aprile trascorso alla ricerca di affetto questo segno zodiacale affronterà un maggio intenso e ricco di ostacoli

Il mese di aprile si sta rivelando particolarmente ricco di soddisfazioni per alcuni segni zodiacali, come l’Ariete. Altri, invece, non hanno altrettanta fortuna, ma stanno comunque affrontando le loro giornate con grande serenità. Ci riferiamo alla Vergine, che in questo periodo sta sentendo un grande bisogno di tenerezza e contatto fisico, che non sempre riesce a soddisfare come vorrebbe.

Ciò nonostante, vive la sua vita con ottimismo ed entusiasmo. Inoltre, se non lo ha già fatto, presto potrebbe avere l’occasione di conoscere una persona speciale, che si rivelerà la sua anima gemella. Ma dopo un aprile trascorso alla ricerca dell’affetto cosa dovrà aspettarsi? Cerchiamo di capire che potrebbe accadere a maggio a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Vergine.

Dopo un aprile passato alla ricerca di affetto questo segno zodiacale affronterà un maggio intenso e ricco di ostacoli

Maggio non sarà, purtroppo, un mese semplice. A lavoro, molti ostacoli si presenteranno dinnanzi alla Vergine, che dovrà essere tenace e preservare l’ottimismo del mese di aprile. Le stelle gli sorridono e, a quanto pare, se non demorderà sarà destinata a superare tutte le difficoltà. Fortunatamente, non le mancherà la pazienza.

Non sarà un periodo facile neanche per chi è in una relazione. La Vergine non riuscirà ad essere completamente sincera con il partner per quanto riguarda le, ormai evidenti, problematiche di coppia. Questo potrebbe portare a dei dissidi. Per evitare ciò, dovrà armarsi di sincerità e non temere il confronto.

Durante l’intero mese, la Vergine subirà l’influsso del pianeta Giove. Quest’ultimo la spingerà ad avere una gran sete di novità e a ricercare, dunque, nuove esperienze. È un buon periodo per acquisire competenze in ambito lavorativo, che le permetteranno di ottenere risultati migliori rispetto ai colleghi.

