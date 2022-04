L’oroscopo del ponte del 25 aprile riserva una fortuna sfacciata e possibili vincite al gioco per questi 3 segni zodiacali

Siamo giunti alle porte del ponte 25 aprile, che per molti inizierà questo pomeriggio e che si protrarrà fino a lunedì, appunto. Per alcuni fortunati, invece, il ponte durerà fino al prossimo 1° maggio, giorno in cui cade la Festa del Lavoro.

Pertanto abbiamo chiesto agli esperti cosa riservano di buono le stelle ai 12 segni dello zodiaco. Spiccano, in particolare, due gruppi di pianeti forti in due delle dodici case zodiacali. Si tratta di Giove, Venere e Marte in Pesci e Mercurio, Urano e Sole in Toro. Infine troviamo ancora per questa settimana Saturno in Acquario.

Alla luce di queste posizioni nel cielo astrale, l’oroscopo del ponte del 25 aprile riserva una fortuna immensa per i segni che adesso scopriremo.

Un carico di buone stelle per il segno dei Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci il weekend non sarà particolarmente sereno e liscio come l’olio. La colpa è della Luna, che nel weekend non sarà alleata dei nativi del segno. Si prevedono possibili tensioni genitori-figli, o tra partner, o ancora piccoli ostacoli sul lavoro che toglieranno la serenità. Nella gran parte dei casi non sarà nulla di preoccupante, ma rovinerà l’armonia del ponte.

In compenso, la presenza di Giove e Marte non escludono improvvisi e piacevoli colpi di fortuna. Potrà trattarsi di un guadagno atteso da tempo o dell’incasso di una fattura di vecchia data. Oppure potrebbe arrivare un lavoro extra inatteso o una gradita vincita al gioco.

Arriva il vento della fortuna per gli amici dello Scorpione

Altro segno che proverà l’ebbrezza della fortuna nel corso delle prossime ore sarà il segno dello Scorpione. La giornata migliore in assoluto sarà quella di venerdì, mentre sabato e domenica la Luna sarà di traverso e lunedì neutra.

Sono attesi pertanto piccoli malumori, eventuali screzi con qualche cliente o con il capo o un collega al lavoro. Nel complesso, infatti, la sfera professionale non sta vivendo il suo miglior periodo del mese. Al riguardo, e per chi fosse alla ricerca di un’occupazione, ecco 7 lavori senza laurea molto richiesti e pagati anche fino a 4mila euro al mese.

In compenso il cielo astrale della fortuna è magnifico. Le stelle consigliano di tentare la sorte, potrebbe essere la volta buona di vincere qualcosa per cui valga la pena festeggiare.

L’oroscopo del ponte del 25 aprile riserva una fortuna sfacciata e possibili vincite al gioco per questi 3 segni zodiacali

Per gli amici Gemelli in questo weekend si potrebbe concretizzare il detto secondo cui a una mancata fortuna in amore se ne contrappone una al gioco.

La Luna in quadratura renderà il rapporto con il partner relativamente pesante. Il dialogo non è fluido e i non detto pesano più delle parole. In compenso il lavoro va molto bene, anche se le stelle consigliano di staccare la spina nelle prossime ore. Meglio organizzarsi e partire per un viaggio, ambito nel quale i nati Gemelli si sentono a loro agio. Tuttavia, la vera novità riguarda il cielo della fortuna, intesa a 360°. Ad esempio gli atleti potrebbero alzare un trofeo, mentre i risparmiatori escogitare un piano per guadagnare il 5% o il 10% o il 20%. In altri casi, infine, potrebbe arrivare una vincita al gioco con il cui provento organizzare la prossima gita fuori porta.

Approfondimento

Ecco 10 modi per mettere da parte 1.000 euro in 100 giorni per una vacanza al mare da mille e una notte