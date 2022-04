Ancora per pochi giorni sarà possibile mettere a dimora in fioriere o in giardino questa pianta portafortuna. Secondo i Giapponesi non solo sarebbe di buon auspicio ma porterebbe persino serenità economica ed in famiglia. Viene addirittura regalata in occasione di un matrimonio. Stiamo parlando del susino o albero delle prugne.

Basterebbe mettere questa pianta portafortuna colorata e profumata in giardino o sul balcone per avere soldi e buona sorte

Tutti pensano che in Giappone gli alberi sacri siano i ciliegi ma nel VIII secolo erano i susini ad attrarre estimatori da tutta l’Isola. Molti poeti nipponici, infatti, ne tessono le lodi. È considerato portatore di buona sorte perché germoglia per Capodanno e fiorisce per primo a primavera battendo il freddo dell’inverno. La varietà che si coltiva in Giappone è il Prunus salicina. Più comune invece è il Prunus europeo.

Come e quando piantare il susino

Il susino è una pianta molto rustica e sebbene si adatti ai climi freddi, non tollera le gelate. Proprio questi ultimi giorni di aprile sono il momento ideale per interrare la pianta a radice nuda. Per pianta a radice nuda si intende una pianta di circa un anno di età che viene venduta dai vivai con la radice esposta fuori dalla terra senza vaso. Si tratta di una specie floreale che non ha particolari esigenze per quanto riguarda il terreno ma occorrerebbe un terriccio con buon drenaggio. Per piantare il nostro Prunus basterà predisporre una buca di mezzo metro di profondità.

Dopo aver riposto la piantina e ricoperta con la terra, annaffieremo abbondantemente. Il susino può essere piantato anche in vaso e il periodo migliore per interrarlo è in questo caso l’autunno. La posizione da scegliere è soleggiata ma al riparo dal vento. Ricordiamoci che il Prunus è un albero molto decorativo e gli spetterebbe un posto d’onore. Un ottimo posizionamento sarebbe davanti all’ingresso.

Come si cura

Il susino ha necessità di essere concimato un mese prima che inizino a sbucare le prime gemme. Gli esperti consigliano un concime a base di azoto. Per quanto riguarda le esigenze di acqua, l’irrigazione deve essere costante ma dobbiamo fare attenzione ai ristagni idrici perché soffre di marciume radicale. I fiori delle gradazioni del bianco e del rosa carico lasciano il posto ad abbondanti frutti nel mese di giugno.

Il susino è una pianta imponente che può raggiungere i 7/8 metri di altezza. Inoltre non dobbiamo pensare che i frutti arrivino lo stesso anno in cui abbiamo messo a dimora la piantina. Al contrario, bisognerà attendere circa due o tre anni per gustare succose susine. Le malattie a cui sono esposte le piante di prugna sono gli afidi, la cocciniglia e la ruggine.

