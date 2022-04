Le feste pasquali stanno andando ormai in archivio. Per i meno fortunati, da domani si riprenderà la normale routine quotidiana. Con un po’ di tristezza, per chi ha avuto la possibilità di vivere delle feste piene di positività.

Tuttavia, c’è chi non disprezza il ritorno al proprio luogo di lavoro, soprattutto se ama quello che fa e l’ambiente in cui lo fa. In Italia, ormai, costoro sembrano sempre di meno, merce quasi rara, per molti motivi. Il degrado dei rapporti umani, stipendi non consoni e altre motivazioni più o meno derivanti da queste due.

In tanti, per cercare un appiglio, si attaccano alla lettura degli oroscopi, per avere una notizia positiva, per sperare che qualcosa cambi o semplicemente per diletto.

Chi sicuramente lo legge con grandissimo interesse e felicità in questo periodo è Ariete. Per i nati sotto questo segno di fuoco, si viaggia sempre ad altissima velocità e con il vento in poppa. Nulla e nessuno sembra poterli fermare. Anche nel fine settimana saranno i favoriti dallo zodiaco. Se possibile, ancor di più che in quella appena trascorsa. Venere mercoledì lo abbandonerà, inizierà il mese del Toro, ma questo cambierà davvero poco per Ariete, che continuerà il suo lungo momento top.

Per chi non avesse incontrato ancora l’amore, questo potrebbe essere davvero il momento giusto per farlo. In particolare, un’affinità speciale potrebbe nascere con i Gemelli. Magari proprio nel weekend, durante una festa o a causa di un incontro totalmente imprevisto.

Fine settimana da sogno per il solito Ariete, continua la fortuna del Toro, mentre ci saranno fastidi a testa e cervicale per questo segno

Subito dopo l’Ariete, ecco il Toro. Come dicevamo in precedenza, questa settimana entreremo nel suo periodo. Dovrebbe essere il migliore dell’anno, almeno fino a questo momento. Dopo un inizio di aprile non proprio da ricordare, con la Luna nuova che accompagnerà Venere, arriveranno finalmente giorni forieri di notizie positive. Soldi e amore potrebbero giungere improvvisamente. Tutto quello che è mancato negli ultimi tempi potrebbe presentarsi in un colpo solo.

Chi invece non vivrà una settimana da incorniciare è la Bilancia. I nati dal 23 settembre al 22 ottobre, infatti, saranno colpiti da alcuni malanni fisici. Emicranie e problemi di cervicale compariranno come fulmini a ciel sereno. Un periodo particolarmente stressante, una postura che ne risente. Sappiamo come sia soprattutto il diaframma a essere colpito in questi momenti. Per quello, si suggeriscono degli esercizi appositi, capaci rilassare il corpo e la mente. Uniti a un po’ di pazienza, potrebbero aiutare a uscire da questo momento non particolarmente brillante. Oltre a migliorare la qualità della propria giornata, se eseguiti con una certa continuità.

Fine settimana da sogno per il solito Ariete, dunque, che non avrà nessun tipo di problema. Stesso discorso dicasi per il Toro, carico per l’arrivo del suo mese. La Bilancia, invece, dovrà aspettare un po’ per rivedere la luce della primavera, ma non si deve abbattere. Arriveranno presto momenti migliori, per intanto bisogna prendersi cura del proprio equilibrio psicofisico.

