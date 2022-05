Cosa prevedono le stelle per gli ultimi giorni di maggio? Fortuna a gogo?

Ci avviamo verso la conclusione di questo mese e, francamente, non vediamo l’ora. Finalmente daremo il benvenuto all’estate e potrebbe succedere di tutto. Incontri inaspettati, incontri occasionali, vincite, nuovi progetti.

Ciò che sappiamo è che agli ultimi giorni del mese farà da cornice l’ultimo quarto di Luna. Le fasi lunari influenzano parecchi aspetti della vita quotidiana. Anche l’oroscopo. In astrologia, la Luna simboleggia l’emotività, in quanto, a seconda della posizione nel tema natale, è l’espressione della nostra personalità.

L’ultimo quarto di Luna porterà gioia a diversi segni zodiacali, poiché avverrà una congiunzione astrale sia con Giove che con Mercurio. Giove è il Pianeta della fortuna per eccellenza, soprattutto quella economica, invece Mercurio rappresenta l’accentuazione delle migliori qualità caratteriali che un individuo possa avere.

Più fortuna di così!

L’oroscopo dell’ultima settimana di maggio

Dunque, la fine di maggio sarà ricca di colpi di scena per i Gemelli, grazie alla Luna. Questo segno non è stato, ultimamente, esaltato dalle stelle. Anzi, è stato messo parecchio in disparte. Per la serie “meglio tardi che mai”, finalmente avrà il suo momento di gloria.

Grazie all’uscita di un Marte retrogrado dal segno, il Gemelli potrà ripartire grazie ad una bella Luna in posizione favorevole. Il Gemelli avrà modo di giocarsi le sue abili carte: spigliatezza, ottima dialettica, simpatia. Non a caso è il segno più manipolatore di tutto lo zodiaco.

A braccetto con la Luna c’è anche Venere, che veglia più da vicino il Gemelli. È tempo di darsi una smossa! Le occasioni non devono essere sprecate, caro Gemelli. Per le coppie stabili da un po’ di tempo, invece, la sensuale Venere prevede un ritorno alla passione, ultimamente affievolita.

L’ultimo quarto di Luna porterà gioia e fortuna ai Gemelli e ad altri 3 segni zodiacali baciati da Giove

Oltre al Gemelli, il mese di maggio si conclude in bellezza anche per la Bilancia, il Cancro e il Pesci. I Bilancini hanno un bel cielo a loro favore perché, oltre a Giove, c’è anche Venere. I nati sotto il segno stanno facendo un ottimo lavoro con i propri sentimenti. E le stelle suggeriscono il motto per quest’estate: più divertimenti e meno pensieri negativi.

Il segno dei Pesci continua a splendere, sempre grazie a Giove, che già da inizio anno 2022 risiede stabilmente nel segno, influenzando gli altri. Nulla da aggiungere. Infine, il Cancro, con Giove e Mercurio, avrà modo di risolvere alcune questioni scomode, anche a livello finanziario.

Lettura consigliata

Questi 3 segni zodiacali sono i più bravi sotto le coperte e uno è davvero inaspettato da rimanere a bocca aperta