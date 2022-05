Tra tutta la frutta disponibile in estate, la fragola è sicuramente la regina indiscussa. Grazie alla sua dolcezza e versatilità nelle ricette, questo frutto si può gustare in tantissimi modi diversi.

Sulle nostre pagine, ad esempio, abbiamo visto come inserire le fragole all’interno di un delizioso rotolo farcito da realizzare senza burro. Oppure, abbiamo anche scoperto come sfruttarle per realizzare una torta istantanea pronta in pochissimi minuti.

Tra le tantissime ricette che si possono preparare con questo frutto vi è anche un budino che in molte zone d’Italia prende il nome di gelo. Il gelo di fragole è un dessert amatissimo e semplicissimo da realizzare, anche senza utilizzare la colla di pesce.

In questo articolo vedremo come fare, partendo da 1 kg di fragole. Gli altri ingredienti comprendono:

250 ml di acqua;

80 g di amido di mais;

85 g di zucchero semolato;

il succo di un limone.

Ecco perché molti hanno iniziato a frullare le fragole in questo modo

Come abbiamo appena visto, gli ingredienti sono veramente pochissimi e facili da reperire al supermercato. Ciò che ci sorprenderà di più, però, sarà proprio la semplicità nell’eseguire tutti i passaggi che vedremo tra poco.

Infatti, per preparare il gelo di fragole dobbiamo innanzitutto lavarle per bene e privarle del picciolo. Dopo di che tagliamole a pezzi ed inseriamole all’interno di un mixer, insieme allo zucchero semolato e al succo di limone. Frulliamo il tutto per pochi secondi, fino ad ottenere un composto omogeneo.

Una volta ottenuto, versiamolo all’interno di un pentolino e posizioniamolo sul fuoco, mantenendo una fiamma piuttosto dolce. Nel frattempo, riempiamo un bicchiere con dell’acqua fredda e mescoliamo al suo interno l’amido di mais. Una volta sciolto, aspettiamo che il composto di fragole inizi a sobbollire.

Arrivati a questo punto, versiamo l’amido di mais disciolto nell’acqua all’interno del composto ed iniziamo subito a mescolare con una frusta. Proseguiamo con la cottura per un paio di minuti, fin quando il composto inizierà a somigliare ad una vera e propria crema. Raggiunta la consistenza desiderata, suddividiamo il composto in degli stampini di alluminio e lasciamolo raffreddare a temperatura ambiente.

Trascorso il tempo necessario, riponiamo gli stampini in frigorifero per circa 4 ore. Quando siamo pronti per servirli, basterà soltanto capovolgere le forme su di un piatto ed estrarre delicatamente il gelo. Dopo di che possiamo guarnirli con pezzettini di fragole, panna montata, scaglie di cioccolata e tanto altro. Quindi, ecco perché molti hanno iniziato a frullare questo frutto estivo, riscoprendo un dolce della tradizione siciliana.

