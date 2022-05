Con l’arrivo dell’estate e la famosa prova bikini, cerchiamo sempre nuovi modi per tenerci in forma. Non tutti, però, si sentono a loro agio in palestra. Un po’ come conseguenza dell’emergenza sanitaria, un po’ perché l’utilizzo dei macchinari ci potrebbe spaventare. Ci sono però numerosi sport che si possono tranquillamente fare in casa e che possono aiutarci a rimanere attivi.

Questi allenamenti sono facili da fare anche per un principiante. Ci fanno consumare calorie senza sforzare troppo il nostro fisico. Inoltre, aiutano ad aumentare la nostra flessibilità.

3 attività fisiche da fare in casa adatte a tutti per mantenersi in forma e perdere peso per l’estate

Il primo sport è la ginnastica dolce. Questo tipo di allenamento consiste in movimenti lenti e un’attenzione particolare al respiro. In questa attività ci sono principalmente movimenti a basso impatto e senza l’utilizzo di accessori. Gli esercizi sono mirati a sviluppare specifici muscoli e consistono principalmente in allungamenti, stretching e addominali e lavorano sulle articolazioni. Inoltre questo tipo di attività potrebbe aiutare irrigidimenti e mal di schiena, grazie alla distensione della colonna vertebrale.

Questa ginnastica è perfetta a qualsiasi età, anche agli anziani, alle donne in gravidanza e a chi non svolge attività da molto tempo. Ci sono anche delle varianti possibili in acqua, che di solito vengono svolte in piscina con corsi appositi.

Il secondo è il salto della corda. Questa attività brucia facilmente i grassi per la sua natura aerobica. Infatti, durante questi tipi di allenamento la frequenza cardiaca aumenta, offrendo l’ossigeno ai muscoli con l’aumento delle pulsazioni. Il corpo rilascia anche endorfine che aiutano a sopportare il dolore e ci fanno sentire meglio. Inoltre, il salto della corda utilizza principalmente i grandi muscoli delle braccia e delle gambe.

Questi tipi di esercizi aiutano a bruciare i grassi e a velocizzare il metabolismo. Migliora le condizioni cardiovascolari e abbassa la pressione. Inoltre, aumenta la resistenza e la funzione polmonare. Ovviamente dobbiamo dare una certa attenzione se abbiamo problemi al cuore. Generalmente 30 minuti al giorno di questa attività bastano per vedere dei risultati.

Yoga

Infine, lo yoga è uno delle attività più comuni da fare in casa. Questo sport è un aiuto importante per restare in forma o perdere peso. Infatti, essere allineati con i propri bisogni e consapevoli ci porta ad avere un maggiore controllo anche sulla fame. La pratica dell’esercizio fisico ci aiuta a diminuire tensioni e ansie e a muovere maggiormente il nostro corpo. Lo yoga aiuta anche la resistenza muscolare e la flessibilità.

Ci sono molti tipi di allenamenti, ma ecco 3 attività fisiche da fare in casa senza dover andare in palestra. Questi esercizi sono perfetti per persone di tutte le età e qualsiasi stile di vita. Un aiuto per affrontare l’estate al mare.

