L’ultima tendenza jeans vista alla Milano Fashion Week

Conclusa la settimana della moda milanese è arrivato il momento di tirare le somme e vedere quali sono i trend che emergono dallo streetstyle. Non solo look uomo, ma anche moltissimi look donna pronti a stupirci.

Una settimana della moda milanese intensa e bella. Tantissime le proposte viste in passerella per le collezioni maschili fall-winter 2023/24, ma anche alcuni look donna che anticipano quelle che saranno le future sfilate del women.

Ma la moda non si fa solo in passerella, ma anche in strada. E forse soprattutto qui. Dove i vari influencer, talent, cantanti e attori amano mixare e interpretare a modo loro i vari capi delle case di moda. Stili unici, super personali e bold hanno conquistato le strade milanesi. Tra i vari look visti ci ha colpito molto l’ultima tendenza che riguarda i pantaloni. Ovviamente non dei pants a caso, ma il jeans, dato che stiamo vivendo un grande comeback del denim.

I vari modelli di jeans donna

Forse il pantalone più indossato sulla terra è il jeans, declinabile sia sulla silhouette maschile sia su quella femminile. I modelli che si possono trovare in commercio sono veramente tanti: dallo skinny al cargo, passando per il denim a zampa, ripped oppure a gamba larga, belli ampi. E sono proprio questi ultimi quelli di gran tendenza e che abbiamo visto sfilare sulle strade della Milano Fashion Week.

L’ultima tendenza jeans vista alla MFW

Il pantalone di cui stiamo parlando è quindi quello bello ampio e comodo. Un jeans che cade dritto e morbido sulla gamba senza costringerla. Un capo quasi rubato dall’armadio del proprio compagno o marito e poi stretto sul bacino da una cintura. Focus sul punto vita che si stringe e poi si riallarga grazie al pantalone ampio. Non ci sono limiti invece ai lavaggi del denim. Può essere raw, blu scuro, nero, chiaro e bianco.

Come abbinarlo

Non difficile da abbinare, ma non dobbiamo fare degli errori di stile, e quindi se la parte sotto è ampia, la parte superiore dovrà essere super attillata. Allora indossiamo micro top, t-shirt aderenti, maglieria pregiata dai filati sottili. Importanti poi sono anche le giacche, che devono essere cropped. Per quanto riguarda le scarpe abbiamo libera scelta e possiamo andare dalle comode sneakers fino ai tacchi vertiginosi, oppure ai combact boot e ancora alle scarpe con la suola alta. Ed ecco allora l’ultima tendenza jeans vista alla Milano Fashion Week uomo fall-winter 2023/24.