Le sneakers più belle dell’inverno da sfoggiare per essere alla moda

Vero oggetto del desiderio che va sold out in pochi minuti. Il business delle sneakers cresce sempre di più. Tutti le amano e tutti le vogliono. Ma quali sono quelle più hype del 2023?

Possiamo non essere dentro il mondo del fashion, ma almeno una volta nella nostra vita abbiamo comprato una sneakers. Infiniti modelli disponibili, infiniti i prezzi. Alcune scarpe infatti sono dei veri oggetti di lusso che vengono venduti all’asta. Tra le preferite: quelle realizzate in collaborazione con altri marchi oppure quelle che sono state indossate da qualche personaggio famoso. Come è stato il caso di qualche anno fa per un paio di scarpe di Michael Jordan del 1984 che sono state vendute all’asta per 1,47 milioni di dollari. Le nuove proposte per quest’inverno non arriveranno mai a queste cifre strabilianti, ma sono considerate comunque dei piccoli gioielli.

Le sneakers più belle dell’inverno

Le prime della lista sono le sneakers Skel Top Low di Amiri. Queste sono realizzate con una tomaia in morbida pelle blu, bianca e nera su cui campeggiano elementi distintivi del brand con motivo a scheletro. Presentano una suola in gomma con il logo sulla fine della scarpa e una punta tonda traforata.

Bellissima proposta arriva anche da The Row, il marchio delle gemelle Olsen. Le scarpe Owen Runner in suede e mesh si compongono di tessuti eccezionali, dettagli raffinati e sartoria di alta qualità. Una scarpa che è un perfetto connubio tra stile classico e carattere, in questo caso dato dall’aggiunta di colorazioni a contrasto.

Da non perdere le sneakers azzurro baby realizzate da Reebok assieme alla designer britannica Victoria Beckham. Scarpe da ginnastica con uno stile moderno, audace, grintoso ed energico.

Con la suola alta

Di gran moda sono le scarpe con la suola alta e allora all’appello non potevano mancare le sneakers dall’animo romantico di Celine con la suola alta, tela rosa e logo color latte.

Sempre dalla suola alta sono le sneakers di Versace. Un modello bold e accattivante in pelle con la suola grafica spessa con pattern Greca. Tantissime le proposte per questo 2023 che possiamo sfoggiare. Delle proposte che sono molto facili da abbinare e che possiamo portare in situazioni diverse. Perfette con dei jeans, con una gonna o un vestito, ma anche per delle occasioni più formali ma non eleganti.

Delle scarpe veramente eccezionali e che saranno di moda nel 2023 ma anche dopo. Perché il trend delle sneakers sembra essere inarrestabile insieme a quello delle scarpe comode come le UGG o le Boston della Birkenstock. Ecco allora le sneakers più belle dell’inverno.