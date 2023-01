Ecco tutti gli appuntamenti salienti della Milano Fashion Week da non perdere

Al via la settimana della moda maschile a Milano. In passerella le collezioni fall winter 2023/24. Tantissimi gli appuntamenti per la stagioni, ma vediamo quali sono quelli da non perdere assolutamente

Milano moda uomo al via. In passerella le collezione fall-winter 2023/24. Una stagione che avrà un numero inferiore di eventi, ma che si riconferma unica nel suo genere. La settimana della moda è iniziata il 13 gennaio e termina il 17 gennaio 2023, per poi volare alla fashion di Parigi. Tra grandi nomi della moda, come Gucci, Armani e Fendi, e nuovi designer, la moda maschile meneghina è pronta a partire e a stupire stampa, celebrità e buyers. In show le proposte che indosseremo il prossimo autunno-inverno, anche relative agli accessori.

Ecco tutti gli appuntamenti salienti della Milano Fashion Week uomo

Il 13 gennaio tra i big name da non perdere abbiamo visto gli show di Gucci e DSquared2. Il primo ha presentato la nuova collezione senza la presenza del direttore creativo Alessandro Michele che ha lasciato la maison. Il suo successore? Ancora non si sa.

Grande anche lo show di 1017 Alyx 9SM che ha sfilato allo Spazio Maiocchi di Milano. Tra le presentazione più interessanti sicuramente Brunello Cucinelli e Kiton.

Eventi cool: il cocktail di Louis Vuitton che ha inaugurato il nuovo spazio milanese; Colmar che celebra il 100esimo anniversario e, infine, il cocktail di Ritos, la linea abbigliamento di Stefano Seletti.

Il 14 Gennaio 2023

Il 14 gennaio è stato invece molto intenso. Un full day di show e di presentazioni. Tra gli show must see abbiamo avuto MSGM, Fendi, Emporio Armani, JordanLuca, Dolce&Gabbana e Federico Cina. Per le presentazioni invece HARMONT & BLAINE, Brioni, Woolrich e Pal Zileri. Sabato giornate anche di grandi eventi: Marni + Carhartt Wip, Plein Sport, PT Torino e JordanLuca.

Il 15 Gennaio 2023

La domenica si è aperta con la presentazione di Missoni. Per quanto riguarda gli show invece abbiamo Etro, Prada e JW Anderson. Presentazione da non perdere, oltre al brand dello zig zag, abbiamo Corneliani, Canali, Tod’s e Santoni.

Domenica degni di nota sono anche Mr&Mrs Clark in Fondazione Sozzani e il lancio di Steven Klein’s monograph presentato da Dsquared2. In chiusura di giornata festa di JW Anderson.

Il 16 Gennaio 2023

Il lunedi mattina in calendario due big della moda. Infatti, sfileranno Zegna e Giorgio Armani. Il 17 sono in programma degli show digital in modo tale che tutta la stampa potrà volare a Parigi per assistere agli show della fashion week francese. Ed ecco tutti gli appuntamenti salienti della Milano Fashion Week da non perdere.