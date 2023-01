Non al sugo o al tonno, ecco le deliziose polpette di cui non farai più a meno

Tutti amano le polpette ma questa ricetta speciale cambierà totalmente il tuo modo di mangiarle e appena provata non potrai più farne a meno.

Quando si parla di cucina, sappiamo bene che moltissimi di noi sono dei veri e propri appassionati. Infatti, non è raro sentire persone che descrivono il loro divertimento ai fornelli. Cucinare è una passione, ma anche una vera e propria arte. E come tale, sarebbe giusto rispettarla provando sempre ricette nuove e mettendosi alla prova con piatti ancora sconosciuti. Prendere in mano sfide del genere non può far altro che stimolare tutti coloro che amano spadellare e cucinare per i propri cari.

Ecco la ricetta delle polpette di cui non potremo più fare a meno che farà impazzire tutti i commensali

In cucina, oltre a conoscere i trucchi del mestiere che possono tornarti utili, dovresti anche conoscere più ricette possibili. E in questo caso, ne abbiamo una che dovresti assolutamente provare. Il piatto che ti stiamo proponendo viene proprio dalla meravigliosa Germania e ci lascerà senza parole. La ricetta porta il nome di Fleischplanzerl, ed è un piatto a base di polpette come mai le abbiamo mangiate prima di oggi.

Sono questi gli ingredienti necessari di cui avremo bisogno per cucinare il nostro delizioso Fleischplanzerl

Non lasciarti intimidire dal nome Fleischplanzerl del piatto. Infatti, in realtà sarà una ricetta molto semplice da preparare. Basterà seguire ogni passaggio indicato e non ti potrai sbagliare. Per iniziare, procurati i seguenti ingredienti:

400 gr di carne macinata di manzo;

macinata di manzo; 1 pezzo di pane duro;

1 cipolla;

1 uovo;

2 cucchiai di pane grattugiato;

1 buccia di limone ;

; 1 cucchiaino di noce moscata grattugiata;

1 cucchiaino di paprika in polvere;

in polvere; sale;

pepe.

Non al sugo o al tonno, ecco le polpette buonissime che vengono direttamente dalla Germania

Per prima cosa, fai ammorbidire il pane il una ciotola dopo averla riempita di acqua non troppo caldo. Nel mentre, sbuccia la cipolla e tritala in quadratini molto piccoli. Ora, in una ciotola, unisci prezzemolo, cipolla e uovo. Aggiungi poi il pane ammorbidito dopo averlo grattugiato e, infine, la carne di manzo macinata. Impasta il tutto con molta cura e, quando gli ingredienti saranno completamente omogenei, metti anche la scorza di limone grattugiata.

Ora, sarà il momento delle spezie: aggiungi un cucchiaino di paprika, uno di noce moscata e uno di pepe. Infine, un pizzico di sale. Continua a mischiare tutti gli ingredienti finché non saranno omogenei e forma delle piccole polpette maneggiando il tutto delicatamente con le mani. Metti dell’olio a scaldare il una padella e cuoci le polpette per circa un quarto d’ora, fino a che non saranno dorate. Dunque, non al sugo o al tonno, ecco le polpette buonissime che ci faranno innamorare.