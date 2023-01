Per un pavimento brillante come uno specchio usa questo rimedio incredibile contro lo sporco

Per un pavimento brillante come uno specchio-proiezionidiborsa.it

Pavimento ancora sporco e opaco anche dopo il lavaggio? Prova questo metodo infallibile per averlo sempre lucido senza sforzo. Vediamo come fare e quali sono i detergenti migliori.

Quante volte ci sarà capitato di aver pulito casa e lavato il pavimento ma senza ottenere i risultati sperati. Anche dopo ore di duro lavoro, il pavimento sembra ancora sporco e non brillante come volevamo. Purtroppo, questo succede quando si trattano tutti i pavimenti allo stesso modo, non considerando il materiale. Un parquet in legno va pulito diversamente da un pavimento in cotto o da uno in gres porcellanato. Ma basta una sola e infallibile tecnica per rimediare, adattandola leggermente a seconda del pavimento che abbiamo in casa.

La tecnica dei due secchi per gres sporco e opaco

Uno dei materiali più utilizzati per i pavimenti delle case moderne è sicuramente il gres porcellanato. Un materiale piuttosto economico che può riprodurre varie tipologie di pavimento, anche il parquet senza preoccuparsi dei graffi. Ma questo materiale tende ad accumulare polvere e depositi di grasso, soprattutto in cucina. Per questo perde la brillantezza e risulta spesso molto opaco e spento. Ma lo stesso problema si può verificare anche con il vero parquet o con il marmo.

Per ridare lucentezza al pavimento opaco basta utilizzare il metodo dei due secchi. Prima passiamo lo straccio o il mocio con il detergente su tutta la superficie, agendo bene nei punti più difficili. Dopodiché utilizziamo uno straccio nuovo, immergiamolo in un secchio di acqua pulita con del succo di limone e risciacquiamo. Per il parquet, invece, aggiungiamo un po’ di olio di mandorla che nutrirà il legno rendendolo splendente.

Per un pavimento brillante come uno specchio scegliamo questi detergenti

Il detergente da utilizzare è fondamentale per la buona riuscita del lavaggio del pavimento. Ma anche la quantità di acqua che si utilizza non è da meno, anzi. Uno straccio ben strizzato agevola l’asciugatura ed evita l’effetto opaco dato dall’acqua stessa. Per un effetto davvero top potremmo addirittura passare uno straccio asciutto e asciugare completamente il pavimento.

Tornando al detergente, in commercio c’è davvero l’imbarazzo della scelta tra composizioni e profumazioni. Ma se vogliamo che il pavimento resti pulito a lungo e abbia un buon odore, evitiamo i profumi troppo intensi. Un profumo tanto forte è sinonimo di additivi ulteriori che tendono ad opacizzare il pavimento. Meglio optare per detergenti più neutri o addirittura preferire il portentoso percarbonato di sodio. Questa sostanza è infallibile per le pulizie di casa, dal pavimento fino ai vetri anneriti delle stufe a pellet.

Quindi per un pavimento brillante come uno specchio strizziamo bene il mocio e risciacquiamo dopo il lavaggio. Senza troppi sforzi avremo pavimenti sempre lucidi e perfetti che ci invidieranno tutti.