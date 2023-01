L’ultima tendenza gastrochic è portare in tavola queste uova incredibili

L’uovo è un alimento che si ama o si odia. Indubbiamente si tratta di un ingrediente fondamentale in cucina. Sebbene si possa sostituire con altre materie prime, il risultato delle ricette non sarà mai identico.

Quella che stiamo per vedere è una soluzione pop per proporre le uova, una di quelle ricette semplici ed instagrammabili.

È inutile nasconderci dietro ad un dito: quando cuciniamo qualcosa di diverso ci piace anche condividerlo sui social. Mettiamoci al lavoro per preparare un’opera d’arte contemporanea.

L’ultima tendenza gastrochic è portare nel piatto un alimento comune ma con un vestito tutto nuovo

Se vuoi stupire devi proporre qualcosa di innovativo e questa ricetta può essere eseguita anche da chi di cucina se ne intende poco. Procurati le uova, un limone e 3 barbabietole rosse precotte. Le barbabietole si trovano in tutti i supermercati ad un prezzo contenuto e per realizzare questa ricetta non dovrai farle lesse, né in padella, né tantomeno in forno.

Prendi nota di questi pochi passaggi e ti stupirai del risultato.

Metti le uova fresche in un pentolino e coprile con acqua fredda. Le uova devono essere a temperatura ambiente per evitare che il guscio si rompa durante la cottura. Nell’acqua dovrai immergere 2 fette spesse di limone.

Cosa preparare mentre le uova sono sul fuoco

Quando l’acqua bolle, devi abbassare la fiamma e lasciarle sobbollire per circa 7 minuti. In questo frattempo prepara una salsa alle barbabietole.

Nel bicchiere del frullatore unisci le tre barbabietole ridotte in pezzi e 200 millilitri d’acqua. Frulla il tutto fino ad ottenere una salsa liscia.

Una volta trascorsi i minuti di cottura, le uova devono essere messe sotto l’acqua fredda per poterle sgusciare con facilità.

Devi poi immergere le uova sbucciate nella salsa alla barbabietola.

Come servire le uova multicolor

Non avere fretta. Devi lasciare le uova immerse nel succo di barbabietola per almeno 3 ore. Coprile con della pellicola per alimenti e mettile in frigorifero.

Fai attenzione che le uova siano completamente coperte dalla salsa. Dopo 3 ore potrai mostrare sui social ed ai tuoi ospiti che l’ultima tendenza gastrochic è portare in tavola delle uova fucsia e gialle.

L’effetto cromatico sarà strabiliante. Asciuga le uova con carta assorbente e tagliale a metà o in fette. L’albume sarà fucsia, creando un potente contrasto con il giallo del tuorlo.

Puoi usare queste uova per arricchire un’insalata, preparare sandwich e panini o creare degli originali finger food. Accostale con delle salse dai colori forti. Una a base di olive nere oppure il classico guacamole. Per avere una salsa turchese potresti usare 200 grammi di cavolo rosso lessato, 200 grammi di gorgonzola dolce, 100 grammi di mascarpone, sale, pepe ed un cucchiaino di bicarbonato. Il bicarbonato deve essere aggiunto al cavolo cotto e frullato e poi basta amalgamare gli altri ingredienti. I tuoi piatti sembreranno delle meravigliose tavolozze.

Puoi accoppiarle con altri ingredienti basandoti sulle tonalità oltre che sul gusto e non dimenticare di scattare delle foto da pubblicare con l’hashtag gastrochic.