Sai riconoscere le uova fresche da quelle vecchie? Con questo sistema infallibile non sbaglierai più

Mangiare uova scadute può far male alla salute. Non sempre la data di scadenza è impressa sul guscio e quindi dobbiamo essere in grado di capire se un uovo è andato a male.

Se le uova sono state deposte da troppo tempo, non devi consumarle perché rischi di contrarre la salmonella o altre infezioni dovute alla proliferazione di batteri.

Non serve essere intenditori o esperti avicoltori per riconoscere un uovo vecchio. Bastano pochi passaggi e in due minuti possiamo evitare di consumare uova marce.

Sai riconoscere le uova fresche anche senza aprire il guscio?

Uno dei tratti inconfondibili delle uova andate a male è l’odore.

Dal momento della deposizione le uova possono essere consumate nell’arco di 21-28 giorni. Nei periodi estivi di maggior caldo i tempi devono essere leggermente ridotti e, se vuoi essere particolarmente cauto, è bene non superare le 3 settimane. Non sempre abbiamo la certezza della data di deposizione. Quindi è bene tutelarci attraverso l’olfatto. Al momento dell’acquisto abbiamo come unico metro di valutazione i nostri sensi. L’uovo sano e commestibile non ha nessun odore. Viceversa, se le uova sono vecchie, emaneranno un deciso odore di zolfo che sarà percepibile anche attraverso il guscio. Queste esalazioni sono dovute alla degradazione delle proteine ed alla conseguente produzione di anidride solforosa. Quindi, se senti questo inconfondibile odore, non comprare le uova.

Il trucco della nonna per scoprire se sono fresche

Se sei a casa e non sai riconoscere le uova fresche da usare anche crude ad esempio per preparare un goloso tiramisù, ecco il sistema per decidere. Prendi un bicchiere d’acqua e immergi l’uovo.

Se si deposita sul fondo appoggiato su un lato, significa che è stato deposto al massimo 3 giorni prima. In questo caso semaforo verde per ogni tipo di preparazione.

Se l’uovo tende a spostarsi dal fondo e rivolgere la punta verso il basso, l’età sarà tra i 7 ed i 13 giorni. Queste uova possono essere consumate alla coque o al tegamino senza correre rischi.

Quando l’uovo tende a galleggiare staccandosi nettamente dal fondo del bicchiere, significa che si tratta di un uovo più vecchio. Sarà stato deposto da più di 20 giorni. Meglio consumarlo ben cotto. Se l’uovo galleggia e la punta non è perfettamente verticale, meglio buttarlo via. Quando le scelte riguardano la sicurezza alimentare è preferibile essere prudenti.

Come riconoscere un uovo fecondato e capire se è commestibile

Per sapere se un uovo è fecondato prima di aprire il guscio, hai bisogno di una lampada sperauovo. La speratura consiste nell’osservare l’uovo in controluce attraverso l’utilizzo di questa lampada o di una luce led bianca entro 7 giorni dalla deposizione. Se durante questa operazione ci appare una forma a ragno, significa che l’uovo è fecondato. Naturalmente non tutti disponiamo di questo strumento e quindi possiamo scoprirlo solo rompendo il guscio. Se sul tuorlo compare una macchia biancastra, il tuo uovo potrebbe essere germinato. Puoi comunque consumare l’alimento che è commestibile se non covato.