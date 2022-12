Il pollo ai ferri e la carne alla griglia non sono mai stati così gustosi: 3 salse incredibili

Dopo le abbuffate in tavola serve mantenersi leggeri. Ma non sempre siamo disposti a rinunciare al gusto. Ecco che anche dei piatti light come il pollo ai ferri o la classica fettina in padella possono diventare gourmet. Scopriamo insieme 3 strepitose salse.

Nei giorni di festa siamo disposti a cucinare anche per ore, preparando manicaretti elaborati e molto calorici. Negli altri giorni vorremmo riuscire ad adottare un menù più leggero e soprattutto veloce.

Il pollo ai ferri e la carne in padella stupiscono tutti se conditi in questo modo

È difficile passare da lasagne, tortellini e capponi farciti a tristi fettine che campeggiano nel piatto. Ma in questo articolo sveleremo 3 soluzioni sfiziose da preparare per tutta la famiglia.

La prima è una salsa greca con la quale accompagnare sia pollo che carne di manzo. Per prepararla bastano 3 ingredienti: 400 grammi di yogurt greco, 2 spicchi d’aglio e mezzo limone. Frulliamo gli ingredienti e aggiustiamo di sale. Il gioco è fatto.

Potremo preparare anche un gustoso gyros inserendo verdurine saltate, pollo e salsa in un pane senza lievito.

Per dare al pollo un gusto più deciso possiamo preparare la salsa alla senape.

Salse per pollo bollito o alla griglia

La salsa alla senape è capace di dare alla carne un gusto piacevolmente piccante ed esaltarne il sapore. Ci servono 2 uova, 20 grammi di senape, mezzo peperone rosso, qualche cucchiaio di aceto di mele, 4 cucchiai d’olio e pepe bianco. Le uova devono essere sode e dovremo frullare il tuorlo con la senape e un pizzico di sale e pepe. Successivamente dovremo incorporare 3 cucchiai di aceto di mele, l’olio e acqua calda quanto basta per ottenere la giusta consistenza cremosa.

La più originale è la salsa al pomodoro, ottima anche con la carne di maiale o da servire su crostini di accompagnamento.

La salsa al pomodoro piemontese per carne, crostini o polpette

8 pomodori maturi sbollentati sono la base di partenza per questo condimento. Peliamoli e tagliamoli a cubetti. Saltiamoli in una padella con un soffritto di peperoncino, cipolla, aglio e carota che avremo precedentemente preparato. Dopo un paio di minuti aggiungiamo il sale, un pizzico di zucchero e 2 cucchiai di aceto di mele. Continuiamo a cuocere a fiamma bassa per circa 2 ore. Al termine dovremo passare la salsa nel passaverdure. Non è consigliabile l’uso del frullatore ad immersione in quanto farebbe perdere la giusta consistenza al composto.

Questa salsa per il pollo ai ferri e la carne è il bagnet ross piemontese, un condimento molto rinomato nel nord Italia e ottimo per accompagnare specialmente polpette e polpettoni.

In Piemonte arricchisce anche tomini e acciughe sotto sale. È molto versatile, grazie al suo sapore agrodolce e lievemente piccante ma poco salato.

Con il bagnet ross possiamo anche preparare dei crostini inusuali da servire come antipasto o aperitivo rustico, arricchendoli con delle acciughe del Cantarbico. I nostri ospiti resteranno sicuramente sbalorditi dal sapore unico di questo piatto.