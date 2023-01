Le 3 azioni che hanno dominato il Ftse Mib nel corso dell’ultima settimana: gli scenari di medio/lungo periodo

La settimana che ha visto un rialzo dell’indice di riferimento superiore al 3%, è stata dominata da 3 azioni che hanno registrato una performance al rialzo di circa il 10%. Le 3 azioni che hanno dominato il Ftse Mib nel corso dell’ultima settimana sono state: Tod’s, Cementir e Industrie De Nora. Di queste 3 azioni che hanno dominato il Ftse Mib ci occuperemo solo di Industrie De Nora e di Cementir. Tod’s, infatti, è stato oggetto di un recente articolo. Per completezza ricordiamo che il titolo della famiglia Della Valle ha chiuso con un rialzo di oltre il 10%.

Il titolo Cementir

Il titolo Cementir (MIL:CEM) ha chiuso la seduta del 27 novembre a quota 6,96 euro, in rialzo del 7,41% rispetto alla seduta precedente.

La settimana si è conclusa con un rialzo di oltre il 9% come non si vedeva dagli inizi di novembre del 2022. L’aspetto più importante, però, è legato alla rottura dell’area di resistenza a 6,4 €. Da notare, poi, che il break rialzista è stato accompagnato da un aumento dei volumi, rispetto alle 5 settimane precedenti, di oltre il 170%. Potrebbero, quindi, esserci tutte le condizioni affinché il rialzo possa continuare e portarsi in area 8,5 €, prima, e area 9,8 €, poi. Una forte indicazione in tal senso arriverebbe da una chiusura settimanale superiore a 7,2 €.

Il titolo Industrie De Nora

Il titolo Industrie De Nora (MIL:DNR) ha chiuso la seduta del 27 gennaio a 17,87 euro, in rialzo dello 0,56% rispetto alla seduta precedente.

Industrie De Nora potrebbe essere il titolo su cui puntare per il lungo termine. La società, infatti, è fortemente coinvolta nel business dell’idrogeno che nei prossimi anni acquisirà un peso sempre più importante nel settore energetico. Basti pensare che Industrie De Nora, insieme a SNAM, è coinvolta nella prima gigafactorty italiana per la produzione di idrogeno verde.

Il rialzo di oltre l’8% cui abbiamo assistito nel corso dell’ultima settimana, quindi, non deve sorprendere. D’altra parte è stato accompagnato da un aumento dei volumi di oltre il 100%. Un segnale molto importante della forza del titolo.

Tutti gli indicatori sono impostati al rialzo e al momento non si vedono pericoli all’orizzonte.

