L’ultima straordinaria tendenza virale sui social per perdere peso e tonificare i muscoli da casa e senza attrezzi 

Per perdere qualche chilo, si sa, bisogna seguire una dieta equilibrata e adeguata alle nostre esigenze, ma anche fare attività fisica. Ecco la disciplina da fare comodamente a casa che sta spopolando su tutti i social.

Sarebbe perfetto riuscire a trovare un allenamento che possa aiutarci ad eliminare qualche chilo di troppo, senza lo stress di andare in palestra e uscire nelle ore più calde. Perché anche in estate è importante non trascurare l’attività fisica, per favorire il benessere generale del nostro corpo. Ma non è facile individuare immediatamente una disciplina che sia in grado di tonificare i muscoli senza farci affaticare troppo. Anche se esistono tantissimi sport da scegliere, spesso e soprattutto d’estate la tendenza è dedicarsi alle vacanze, trascurando il resto. La soluzione potrebbe essere fare qualche semplice esercizio in casa, prima o dopo il mare, per tenere il fisico allenato. Grazie all’aiuto dei tutorial on line è possibile controllare l’esecuzione precisa di molti allenamenti e seguire una sessione comodamente dalla propria camera. Ma quale attività scegliere?

L’ultima straordinaria tendenza virale sui social per perdere peso e con il minimo sforzo

Una tendenza che sta spopolando, su tutte le piattaforme social, nell’ambito della home fitness è il pilates “da parete”. Per praticare gli esercizi più semplici di questa virale disciplina, avremo bisogno solo di una parete di casa sgombra da mobili, o anche una porta della camera. Tutti i movimenti, se effettuati correttamente, servono a migliorare l’equilibro, flessibilità, coordinazione e postura.

Il muro ci aiuta a mantenere un buon allineamento del corpo, un vero supporto per svolgere gli esercizi con meno fatica. Per allenarci al meglio usiamo un tappetino da yoga, cominciando dalla fase di riscaldamento. Sono tantissimi gli esercizi dell’ultima straordinaria tendenza virale sui social per perdere peso, da fare in pedi e seduti. Se non siamo allenati partiamo con movimenti più facili e semplici, facendo poche ripetizioni. Per tonificare i glutei tenere i piedi leggermente divaricati, fare una serie di squat, mantenendo sempre la schiena lungo la parete. Tonifica anche i muscoli di cosce e addominali, e modella la schiena, il ponte a muro. Stavolta bisogna sdraiarsi piegando le ginocchia ad angolo retto con i talloni rivolti al muro, sollevare il bacino dal tappetino e rimanere in posizione.

2 esercizi al muro

Per allenare i muscoli interni ed esterni della coscia e scolpire la gamba, mettiamoci in piedi, accanto il muro, poggiando il gomito a muro. Aprire la gamba esterna più possibile ed effettuare dei giri orari e antiorari, circa 20 per gamba. Mentre per lavorare sugli addominali, stendiamoci sul tappetino con le gambe distese e i piedi al muro, alziamo leggermente il busto, come a voler toccare il muro con le mani.