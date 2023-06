Ecco cosa mangiare per dimagrire velocemente più 3 straordinarie ricette light e veloci di Flavia Imperatore

Dimagrire senza la bacchetta magica ma in modo semplice ed equilibrato, non solo con attività fisica ma con alimenti di stagione, scopriamo quali e facciamo ispirare dalle strepitose ricette di Mysia

Nonostante siamo già in estate, molti di noi si sono lasciati andare ad aperitivi e cene fuori senza controllo, arrivando alla prova costume impreparati. La tentazione di non seguire diete durante le vacanze è forte, ma non possiamo sperare che un miracolo possa aiutarci a rimetterci in forma immediatamente. Niente digiuni né diete che ci impongono privazioni esagerate, il segreto è abituarsi ad una corretta alimentazione, integrando cibi freschi, salutari e saporiti ed anche un’adeguata attività fisica. Il rischio è quello di perdere massa muscolare e non grassa, l’obiettivo è migliorare lo stile di vita, tenendo lontano la pigrizia. La regola numero uno, invece, è idratarsi regolarmente con acqua non frizzante, evitando anche bibite zuccherate e gassate, che gonfiano lo stomaco. Pessima idea saltare i pasti e soprattutto non fare colazione, ricordiamoci che i carboidrati vanno assunti quotidianamente, optando per quelli integrali e senza eccedere con i condimenti.

Ecco cosa mangiare per dimagrire velocemente: cereali integrali, frutta e verdura di stagione

Anche l’OMS consiglia di mangiare più cereali integrali ogni giorno e di seguire una dieta mediterranea, ricca di prodotti freschi e di stagione. Di fatti è il periodo per assaporare saporiti cetrioli, ricchi di vitamina C, che contrastano la ritenzione idrica e rinfrescano. Poco calorici sono gli asparagi, perfetti da cucinare al vapore o leggermente sbollentati, come il cavolfiore, un’esplosione di vitamine, potassio e fibre. Quando vogliamo sgranocchiare qualcosa, niente snack calorici, ma frutta o qualche gambo di sedano fresco, composto da acqua e fibre, contiene sodio e potassio.

Papaya, pompelmo e avocado sono ideali per preparare gustose insalate tropicali, inserendo del riso integrale o alimenti ricchi di proteine, come il pollo. Via libera al pesce azzurro e ad altri tipi, accompagnati magari con un bel piatto di zucchine grigliate o altre verdure di stagione. Oltre l’acqua potremmo assaporare del tè verde non zuccherato, una spremuta o un centrifugato di frutti rossi e mela.

I piatti leggeri di Misya

Attenzione ai condimenti e salse grasse, meglio sostituirle ad un cucchiaino di olio EVO o a spezie o erbe aromatiche. Occhio anche alle cotture, la frittura non è proprio l’ideale per chi vuole perdere qualche chilo in breve tempo. Quindi, ecco cosa mangiare per dimagrire velocemente, qualche idea da mettere in tavola la propone Mysia, il blog di cucina di Flavia Imperatore. Per chi non ha tempo di cucinare potrà portare a lavoro o a mare una fresca ricetta a base di verdure. Tagliamo delle carote a spaghetti, condiamo con un pesto di menta, mandorle, formaggio, aglio, sale, olio e pepe. Pochi minuti per preparare un’insalata esotica con mango, gamberi sbollentati, finocchio, rucola, succo d’arancia, farro, olio, sale e pepe. Per gli amanti del pesce, invece, propone un’insalata di riso integrale light con polpo, zucchine saltate, patate e uovo bolliti.