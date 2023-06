Dove andare al mare nelle Marche: le spiagge con sabbia fine e quelle rocciose

Una regione molto frequentata d’estate è quella delle Marche, ma dove andare al mare per vedere le spiagge più belle e l’acqua più pulita? Cerchiamo di prendere tutte le informazioni sull’argomento per una vacanza al top.

Le Marche sono famose per alcuni tratti di costa e di spiaggia sul Mar Adriatico davvero caratteristici. La montagna incontra il mare in un paesaggio suggestivo con colori meravigliosi. Ci sono diverse località famose in cui trascorrere le vacanze.

Pensiamo al Conero, ad esempio, oppure a Grottammare e San Benedetto del Tronto. Ma in questo articolo vogliamo aiutarvi a capire dove andare al mare nelle Marche in modo da poter fare una vacanza estiva speciale sia su spiagge rocciose che su spiagge con sabbia finissima e morbida.

Vedremo non solo le spiagge più famose, quelle che tutti conoscono, ma anche dei posti un po’ più insoliti. Quelli non presi ancora d’assalto dai turisti e, quindi, probabilmente più tranquilli.

Dove andare al mare delle Marche

Da Ancona e per tutta la costa, fino a raggiungere la provincia di Ascoli Piceno, ci sono spiagge attrezzate e bellissime, alcune abbastanza costose, altre più accessibili. Le più famose sono Sirolo e Numana sul Conero, Porto Recanati, Civitanova Marche, Pedaso, Cupra Marittima e Grottammare.

Noi, però, vogliamo darvi qualche indicazione più precisa con qualche spiaggia insolita per ogni località:

Conero in provincia di Ancona: vale la pena conoscere la spiaggia di Mezzavalle , la spiaggia del Passetto , la spiaggia delle due sorelle. Sono piccole insenature da raggiungere via mare con alcune grotte molto caratteristiche. Da non perdere le spiagge del Molo e la Baia di Portonovo caratterizzate dal verde della montagna in contrasto con il bianco dei sassi che si riversano nel mare cristallino;

in provincia di Ancona: vale la pena conoscere la spiaggia di , la spiaggia del , la spiaggia Sono piccole insenature da raggiungere via mare con alcune grotte molto caratteristiche. Da non perdere le caratterizzate dal verde della montagna in contrasto con il bianco dei sassi che si riversano nel mare cristallino; Sirolo in provincia di Ancona: spiaggia di San Michele e spiaggia di Urbani si raggiungono a piedi attraverso il Parco del Sirolo;

in provincia di Ancona: si raggiungono a piedi attraverso il Parco del Sirolo; Parco San Bartolo in provincia di Pesaro Urbino: attenzione alla spiaggia di San Bartolo , appunto, e a quella di Vallugola. Sono spiagge in cui le rocce cadono a strapiombo sul mare e non c’è bisogno di dire che qui l’acqua è particolarmente cristallina;

in provincia di Pesaro Urbino: attenzione alla , appunto, e a quella di Sono spiagge in cui le rocce cadono a strapiombo sul mare e non c’è bisogno di dire che qui l’acqua è particolarmente cristallina; Riviera delle Palme in provincia di Ascoli Piceno: chilometri di costa con sabbia finissima che va da Pedaso a San Benedetto del Tronto, questo la rende ideale per tutti, anche per bambini e animali.

Le bandiere blu delle Marche

La regione è divisa in due: tratti di costa con rocce a strapiombo sul mare e chilometri di spiaggia sabbiosa che si incontra dolcemente con il Mar Adriatico. Per vedere dell’acqua azzurra e pulita non c’è che l’imbarazzo della scelta perché è letteralmente ovunque.

Le spiagge che sono state premiate con la bandiera blu sono: Numara, Sirolo, Ancora, Senigallia, Pesaro, Urbino, Gabicce, Fano, Mondolfo, Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche, Altidona, Pedaso, Fermo, Grottammare, Cupra Marittima e San Benedetto del Tronto.