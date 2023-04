Dimagrire in 1 mese: quanti minuti di cyclette fare e a quale velocità

Conto alla rovescia per indossare il primo bikini al mare ed è tempo di correre ai ripari e perdere qualche chilo di troppo. Alleniamoci comodamente a casa con la cyclette per snellire pancia, glutei, fianchi e gambe in poco tempo e tornare in forma.

In questo periodo dell’anno, subito dopo le vacanze di Pasqua, molti vorrebbero rimettersi in forma per avere un fisico asciutto in estate. Soprattutto se durante l’inverno abbiamo messo su qualche chilo ed esagerato con le abbuffate, bisogna recuperare con attività fisica e sana alimentazione. Di certo non possiamo fare miracoli, ma con tanta forza di volontà, costanza ed impegno, possiamo ottenere ottimi risultati, dimagrire e tonificare i muscoli. Non servono i digiuni, anzi sono decisamente pericolosi e sconsigliati, il segreto è mangiare in modo equilibrato, facendo il pieno di nutrienti con cibi freschi e di stagione. Per eliminare i rotolini, poi, è indispensabile dedicarsi ad un’attività sportiva adatta a bruciare calorie e mettere in moto i muscoli. Potremmo approfittare delle belle giornate per fare delle camminate a velocità sostenuta o andare in bicicletta, l’importante è farlo con continuità.

Prepararsi alla prova costume e dimagrire in 1 mese: per quanto tempo bisogna pedalare?

Un’alternativa per ritornare al proprio peso forma è usare la cyclette, anche in casa, perché ideale per fare attività aerobica. È uno attrezzo che non occupa molto spazio e potrebbe aiutarci a raggiungere i risultati sperati, sempre in combinazione con un’alimentazione salutare e ipocalorica. Per snellire ed eliminare il grasso in eccesso è fondamentale bruciare calorie con un allenamento adatto alla nostra condizione. Quindi ritagliamo un po’ di tempo durante la giornata per pedalare, mantenendo un certo ritmo. Prima e dopo l’allenamento ricordiamo di effettuare qualche esercizio di riscaldamento e stretching per circa 10 minuti. Ma quanto tempo pedalare per vedere i primi risultati? In realtà la risposta varia in base a diversi fattori, come il nostro peso, allenamento e predisposizione. Se non siamo abituati a svolgere attività fisica, meglio partire con 20 minuti al giorno a ritmo tranquillo, aumentando di volta in volta il tempo. In generale, per prepararsi alla prova costume e dimagrire in 1 mese, bisognerebbe pedalare minimo 30 minuti oltre i 15 Km/h, per almeno 4 volte alla settimana.

Allenamento per glutei, cosce e addominali

La cyclette, soprattutto quella ellittica, è utile anche per definire e tonificare i muscoli delle braccia, gambe, glutei e addominali. Partiamo con una pedalata leggera e poi alterniamo ritmi più intensi per qualche secondo, con piccoli intervalli di riposo. Potremo anche regolare la resistenza dei pedali e inserire sessioni più impegnative, se vogliamo potenziare i muscoli. Più ci eserciteremo più potremo aumentare i tempi di allenamento, fino a raggiungere un’ora di cyclette per 4 volte a settimana. In questo modo in una sessione potremo smaltire dalle 300 alle 750 Kcal ed almeno 2-3 chili in un mese.