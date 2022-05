La primavera ormai inoltrata e l’estate che sta per arrivare probabilmente avranno stravolto il nostro guardaroba. Il temuto cambio di stagione è più che iniziato e sotto naftalina sono finiti maglioni, pantaloni e cappotti pesanti.

Al contrario, le grucce e i cassetti si stanno riempiendo di camicette, vestitini e capi leggeri e sbarazzini. Anche la scarpiera non è esente da questi cambiamenti e stivali e scarpe imbottite hanno lasciato il posto a calzature fresche e traspiranti.

Per la primavera-estate 2022 la moda ha riproposto tanti modelli in voga negli anni precedenti. Per esempio, direttamente dagli anni Cinquanta ritorna con gran scalpore questo modello da mare in versione chic e cittadina.

In questo via vai di sostituzioni è possibile che a portata di mano si trovino sempre le sneakers, pratiche e ideali per creare un look sportivo-elegante. Nonostante ciò, fino a settembre, potrebbero essere spazzate via da un nuovo modello ancora più comodo, che farà faville tra le donne di ogni età.

Addio sneakers ora che spopolano queste scarpe comode come ciabatte e che indosseremo anche in estate per look super cool

Rilanciate da tantissimi stilisti queste scarpe ci potrebbero regalare il sogno di andare in giro come se indossassimo ancora le ciabatte da casa. Infatti, sono nate per essere comode sia come vestibilità sia per la facilità nel modo di calzarle.

Stiamo parlando delle scarpe “slip on”, chiuse e simili a delle sneakers ma molto più “easy” e fresche. Inoltre, il loro stesso nome ricorda proprio il gesto dell’infilare, in maniera veloce e incredibilmente semplice. Infatti, le indosseremo in un battibaleno, sbarazzandoci pure del calzascarpe e senza doverle chiudere, perché non hanno né lacci né cerniere.

Generalmente, la loro suola è bianca e bassa, anche se per apparire più slanciate potremmo puntare sulla versione platform. La tomaia, invece, è solitamente in tela di cotone e spesso dotata di due bande elastiche laterali per indossarle senza fatica. Quest’anno, però, andranno di moda anche altri materiali, come la pelle, anche nella variante scamosciata, e la rafia, intrecciata con suola rivestita di corda.

Abbinamenti chic

Allora, tutte diremo addio sneakers ora che spopolano queste scarpe comode, perfette per la primavera e l’estate e da abbinare con tutto. Per esempio, possiamo indossarle con jeans skinny e una T shirt a maniche corte, completando il look con questa giacca trendy alternativa al blazer.

Per essere più sbarazzine, invece, potremmo abbinare le “slip on” a un vestitino dalle linee morbide o a una camicia vestito. Infine, quando il caldo diventerà insopportabile, potremmo optare per un pantaloncino jeans e una camicia di lino annodata sopra l’ombelico.

