I 30 profili più richiesti in Italia nel 2022 che consentirebbero di trovare più facilmente lavoro, secondo un report recente

Un nuovo report elaborato da Assolavoro ha reso pubblici i dati dei 30 profili più ricercati dalle aziende per il 2022. Il sondaggio è stato effettuato basandosi sui dati tratti da varie piattaforme d’inserimento professionale, tra cui la famosissima LinkedIn. I lavori sono stati ripartiti in 3 gruppi, in base all’esperienza e al livello professionale richiesti. Partiamo dal terzo gruppo, per il quale è previsto un più basso livello di studi ed un più elevato livello di manualità. A vincere sono gli elettricisti, tra i profili più ricercati in assoluto. A seguire ci sono: tornitori e fresatori, saldatori, operatori laser e manutentori termoidraulici. Poi, ancora: i montatori meccanici, gli operai edili, gli addetti al confezionamento. Infine, i responsabili di magazzino e i carrellisti.

Altri mestieri e professioni che andrebbero per la maggiore

Nel secondo gruppo troviamo le professioni di media qualifica. In questo caso, i più richiesti sarebbero quelli che lavorano nell’elettronica e nel controllo qualità. Poi, seguono: geometri, agenti immobiliari, agenti commerciali, customer service e contabili. Tra i 30 profili più richiesti in Italia, abbiamo, poi quelli appartenenti al primo gruppo. A dominare in questa fascia sono i profili con competenze digitali, come: gli analyst o data scientist. Poi abbiamo coloro che si occupano della cybersicurezza informatica, i programmatori di codici, come Java, o che si occupano di intelligenza artificiale. Quindi, la classifica, in base alla domanda, sarebbe la seguente:

data analyst/data scientist/cyber security analyst;

Java, o similari, developer;

sviluppatore phyton;

machine learning/ai expert;

digital project manager;

project engineer energetico;

architetto/ingegnere edile;

legal consultant/esperto contabile/commercialista;

social media manager/content creator;

export manager.

Il periodo preso in considerazione per il sondaggio in discorso è il bimestre aprile/maggio 2022. In questo periodo, i gruppi professionali di riferimento sarebbero stati oggetto di richiesta per circa 770.000 offerte di lavoro. Comunque, dal sondaggio è emerso chiaramente che il trend, anche nel campo delle offerte di lavoro, è quello del digitale. Quest’ultimo si sta irradiando in tutte le direzioni, richiedendo numeri elevati, sia nel campo dei servizi che delle risorse necessarie. A parte ciò, è emerso anche che la richiesta di operai specializzati rimane ancora alta.

