Siamo appena entrati ufficialmente nella stagione estiva. Per molti però le ferie vere e proprie sono ancora molto lontane. Generalmente infatti i periodi di stop della maggior parte delle persone sono fissati nella parte centrale di agosto. Con queste temperature però è assolutamente impossibile non fantasticare almeno qualche weekend al mare senza allontanarsi però troppo dalla grande città. Per questo oggi proponiamo una destinazione deliziosa e non troppo turistica che si trova a poca distanza da una delle maggiori città italiane. È infatti lontana dalle calche e dai turisti questa spiaggia che si trova a poca distanza dalla capitale e che è una vera e propria meraviglia per gli occhi. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e come possiamo raggiungerla.

Un piccolo angolo di tranquillità e pace

Stiamo parlando di Gaeta, anche conosciuta come “città dalle cento chiese”. Questa si trova a 133 km da Roma al confine fra Lazio e Campania. Oltre a vantare un delizioso centro storico di impronta medievale e delle bellissime architetture ecclesiastiche, ha anche delle acque meravigliose. Infatti queste hanno vinto per la nona volta di seguito la Bandiera Blu per la loro pulizia e limpidezza. Se si viene fino a qua non si può assolutamente perdersi la Gola del Turco vicino alla Chiesa di San Filippo Neri. Si tratta infatti di un percorso di 300 scalini che porta a tuffarsi direttamente nel mare.

Lontana dalle calche e dai turisti questa spiaggia a poche ore da Roma ha una acqua cristallina e un panorama da sogno

Lungo il tratto del litorale di 10 km si possono trovare diversi tipi di spiaggia, sia con un tratto sabbioso che con dei tratti di roccia. Le più famose sono quella della Fontania, che vanta la vicinanza con una vecchia villa romana e quella dei 40 remi. Allo stesso modo è presente anche quella di Serapo, da dove si può ammirare l’omonima nave. Si tratta di uno scoglio che ricorda questa forma. Però tutte queste potrebbero risultare particolarmente affollate, data appunto la loro notorietà. Per questo consigliamo nello specifico di cercare quella delle Scissure. Questa è vicina all’omonima torre e risulta più raccolta e nascosta rispetto a molte altre in questa zona. Per trovarla è necessario proseguire dalla spiaggia dell’Arenauta lungo la via Flacca SS.213.

