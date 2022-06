In questi tempi di crisi sempre più persone hanno scelto di abbracciare uno stile di vita sobrio e semplice. Questo modo di vivere riguarda sia lo stile di vita quotidiano, l’alimentazione e l’abitare, ma anche l’abbigliamento. Se in passato era il lusso e lo sfarzo ad essere una cifra di ricchezza, ora non è più così. Il minimalismo estetico ha conquistato la moda e probabilmente rimarrà a lungo. Oggi vogliamo proprio parlare di una tendenza minimalista che sta avendo grande successo. Vedremo perché sempre più vip adottano questa moda minimalista che ci permette di avere sempre l’abito giusto per ogni occasione.

L’importanza della semplicità

Tutti noi ci siamo trovati innumerabili volte davanti al guardaroba indecise su cosa indossare. Questo è dovuto al fatto che probabilmente i capi che possediamo non hanno un’armonia e non sono stati acquistati seguendo una pianificazione. Se invece creiamo una collezione di abiti pensati per essere combinati riusciremo ad avere moltissimi outfit sempre adatti ad ogni occasione. È proprio questa la filosofia che sta dietro al concetto di capsule wardrobe: avere un numero definito di capi pensati per essere abbinati e composti in modo armonioso.

Sempre più vip adottano questa moda minimalista del guardaroba capsule che ci fa risparmiare tempo e denaro

Per comporre la nostra capsula dovremo pensare a dei capi chiave, dei modelli basici ed indispensabili. Un maglione di lana, dei jeans, una giacca elegante e un impermeabile, per esempio. Ma anche una camicia bianca, un tubino nero, delle scarpe comode per camminare e così via. Poi dovremo definire la palette di colore che vogliamo adottare, in base al nostro stile e ai nostri colori naturali. Attorno ai capi chiave potremo aggiungere dei pezzi secondari, indispensabili in base alle stagioni e al nostro stile.

Una volta creata la base della capsula effettueremo ogni acquisto considerando i capi che già possediamo. Non dovremo quindi scegliere mai colori che non si abbinano ai capi chiave, per esempio. Oppure non dovremo acquistare doppioni che già abbiamo nell’armadio.

Questo concetto così innovativo sta avendo grande successo tra le donne in carriera e le vip perché presenta moltissimi vantaggi. Oltre al fatto che ci permette di essere sempre eleganti senza sforzo, è perfetto perché avremo molti meno oggetti e abiti. Una soluzione geniale, dunque, per chi viaggia spesso, ma anche per chi ha una casa piccola.

