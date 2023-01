Risparmiare sulla benzina è possibile? Prova con queste 4 app e questi trucchetti davvero geniali

Il caro carburanti pesa moltissimo sul bilancio familiare. Per questo motivo è fondamentale capire come risparmiare e consumare meno benzina. Per farlo le app che stiamo per scoprire e alcuni trucchetti intelligenti potrebbero darci una grossa mano

Il 2023 è iniziato con la pessima notizia dell’aumento dei prezzi dei carburanti di 20 centesimi. Sul tema ferve il dibattito politico ma nel frattempo le famiglie sono alle prese con questa spesa notevole. In attesa di comunicazioni e atti ufficiali, quindi, dobbiamo capire in prima persona come provare a risparmiare sul pieno. E tra poche righe scopriremo che risparmiare sulla benzina è possibile. Come? Scaricando una di queste 4 app e imparando alcuni trucchetti davvero geniali.

Impariamo a usare Google Maps per risparmiare sul carburante

Molte persone utilizzano Google Maps semplicemente come navigatore. Ed è un errore gravissimo perché tutte le app di Google hanno funzioni nascoste davvero utilissime. Nel caso di Google Maps è importante sapere che dallo scorso maggio è stato integrato un servizio di comparazione dei prezzi della benzina. Se apriamo una mappa vedremo il simbolo della pompa di benzina e accanto il prezzo al litro. A questo punto non ci resta che scegliere il distributore più vicino e conveniente.

ViaMichelin e Fuel Flash

Altre due app molto utili sono ViaMichelin e Fuel Flash. ViaMichelin è una delle app di navigazione più complete in assoluto. Non solo mette a disposizione mappe e GPS vocale. Scaricandola avremo la possibilità di calcolare in tempo reale il prezzo del viaggio, combinando costi di pedaggi e carburanti. In più, potremo personalizzare il consumo e calcolarlo al centesimo inserendo il modello della nostra macchina.

Molto interessante anche FuelFlash, app pensata per chi con l’auto ci lavora. FuelFlash permette di comparare i prezzi di migliaia di distributori in tutta Europa. Ma non solo. Se inseriamo il nostro CAP ci indicherà le pompe di benzina più economiche in zona. Il tutto con un layout estremamente intuitivo con i prezzi divisi per colori.

Arriva la nuova app del Governo per controllare i prezzi della benzina?

Intanto, si muove qualcosa anche a livello nazionale. È notizia di questi giorni che il Governo è a lavoro per lanciare un app che esponga tramite QR Code il prezzo medio regionale del carburante.

I dettagli sulla conformazione dell’applicazione al momento sono scarsi ma nel frattempo è attivo il servizio Osservaprezzi Carburanti. Ovvero, l’elenco online delle oscillazioni dei prezzi comunicati dai gestori.

Risparmiare sulla benzina è possibile se impariamo questi trucchetti

Esistono molti trucchi intelligenti per risparmiare sulla spesa per benzina o diesel. Alcuni funzionano. Altri un po’ meno. Quello che è sicuro è che, oltre a scegliere il distributore più economico o più vicino, ci sono altri modi per ridurre i consumi.

Molto dipende dal nostro stile di guida. Evitare frenate brusche, le accelerazioni improvvise e mantenere una velocità costante e più bassa dei limiti può farci risparmiare fino al 30% della benzina.

Il resto lo fa la manutenzione del mezzo. Controlliamo i carichi trasportati, l’efficienza del motore, la pressione delle gomme e il funzionamento del condizionatore. Se mettiamo insieme questi accorgimenti, la spesa non sarà più un problema.