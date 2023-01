Carne macinata in padella con pomodorini: una ricetta light perfetta per la dieta post feste

Dopo gli eccessi commessi a tavola dovuti ai menù festivi, certamente ne avrai abbastanza e vorrai rimetterti in forma. Questo anche in vista di una futura prova costume estiva, ancora lontana ma non troppo. Ecco un suggerimento per un piatto nutriente ma preparato in modo leggero.

I menù delle feste ti hanno certamente provato. Del resto, non era possibile tirarsi indietro davanti a un succulento piatto di cannelloni o all’irresistibile sapore di un dolce tradizionale. Ora, però, fai fatica a chiudere il bottone dei jeans. E ti senti in colpa per tutte quelle grandi abbuffate. Certo, ora è proprio il caso di darsi un contegno con il mangiare.

Ma non devi pensare così, di colpo, che metterti a dieta ferrea e a stecchetto da un giorno all’altro sia la soluzione. La riduzione dell’alimentazione va gestita in modo graduale. Per cui, prima di passare all’apporto proteico della carne bianca, puoi concederti ancora gli abbondanti nutrienti di quella rossa. Certamente, però, preparata a dovere.

Come cucinare la carne rossa in modo leggero

Inserire la carne rossa all’interno di un menù vario e sano potrebbe aiutare la perdita di peso. La carne rossa, infatti, avrebbe un considerevole apporto proteico e indurrebbe il senso di sazietà. Le carni rosse, però, conterrebbero anche grassi e colesterolo. Per cui il loro consumo andrebbe moderato. E, soprattutto, non dovrebbe avvenire nel contesto di piatti sontuosi, tra cotture con salse e condimenti grassi. Ecco, quindi, una ricetta per gustare l’alimento in modo più leggero.

Carne macinata in padella con pomodorini

Puoi scegliere di inserire a tavola, qualche volta, la carne rossa in veste di macinato magro di bovino. Accompagnato da un contorno di verdure come pomodorini rossi, il tutto cotto velocemente in padella. Per preparare il piatto avrai bisogno di questi ingredienti:

150 g di macinato di bovino magro;

100 g di pomodorini;

una cipolla;

olio EVO q.b.

Vediamo come devi procedere.

Preparazione

Prendi la cipolla, affettala con un coltello e lasciala appassire in una padella sul fuoco con un po’ di acqua. Unisci i pomodorini, ben lavati e tagliati a metà. Addiziona ancora dell’acqua per non far attaccare gli alimenti alla padella e cuoci per 10 minuti. Aggiungi quindi la carne macinata, copri con coperchio e prosegui la cottura per altri 10 minuti. Versa in un piatto, aggiungi un filo di olio extravergine di oliva e gusta questa leggera carne macinata in padella con pomodorini. Ti sentirai certamente meno piena rispetto alle feste, pur ricordando quei sapori.