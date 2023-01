Trasferirsi in una casa nuova è sempre una grande emozione, anche se può richiedere impegno e fatica. Per essere organizzati al meglio, e non svuotare il portafoglio, è indispensabile fare una lista. Scopriamo cosa acquistare e i trucchi per risparmiare su mobili e arredamento

Cose che non possono mancare in una casa nuova o in affitto: quanti euro servono e cosa comprare

Cambiare casa e trasferirsi rappresenta un momento molto speciale, che si tratti di andare ad abitare da soli, convivere o sposarsi. Può accadere per diverse ragioni, anche per motivi lavorativi o perché abbiamo acquistato un appartamento. Vivere in una nuova casa, oltre ad essere emozionante, richiede un certo impegno iniziale, anche a livello economico. Per rendere la casa vivibile avremo bisogno di oggetti ed elettrodomestici indispensabili per la vita di tutti i giorni, perché non sempre troviamo tutto all’interno. Il primo passo per essere organizzati, ed evitare di spendere soldi inutilmente, è stilare un elenco, tralasciando le cose più futili.

La lista per ottimizzare le spese: ecco le cose che non possono mancare in una casa nuova

Per realizzare un elenco funzionale ed acquistare le cose di cui abbiamo realmente bisogno, dovremo procedere stanza per stanza, per non tralasciare nulla al caso. Ovviamente la spesa finale crescerà se la casa è sprovvista di elettrodomestici e mobili a cui non possiamo rinunciare. Quindi partiamo dall’ingresso, che sia di piccole o grandi dimensioni, non è fondamentale acquistare subito tanti accessori, basta iniziare con elementi base. Spenderemo pochi euro con un semplice portachiavi da muro e un appendiabiti. Con meno di 10 euro potremo realizzarli da soli con dei listelli di legno, chiodi e gancetti per i cappotti.

Nel soggiorno-salone dovremmo avere un piccolo divano, meglio ancora se si trasforma in letto, un mobiletto per la tv e un tavolo con sedie. Se non stiamo attenti ai prezzi questi elementi potrebbero costarci anche più di 500 euro. Proseguiamo in camera da letto, tra le cose che non possono mancare in una casa nuova, ci sono materasso, letto e armadio. Gli ultimi 2 potremo realizzarli con dei pallet e mensole, per non incidere sulla spesa finale. In cucina serviranno piano cottura, lavello, forno, stoviglie, padelle e pensili per la dispensa, che potremmo trovare di seconda mano alla metà del prezzo. Infine, in bagno, oltre i sanitari, montiamo un semplice mobiletto e uno specchio, in futuro acquisteremo altri arredi.

I trucchi

Se non diamo importanza ai singoli prezzi, il costo totale, esclusi elettrodomestici, potrebbe aggirarsi intorno ai 3 mila euro ed anche di più. Ma se mettiamo in atto alcuni trucchetti potremmo risparmiare tantissimo. Approfittiamo dei saldi di stagione, bonus mobili e offerte varie per comprare le cose più costose. Iscriviamoci alle newsletter dei siti d’arredamento per usufruire di vantaggi e promozioni in corso. Facciamo un giro nei mercatini dell’usato o vendite online, potremo fare degli acquisti molto convenienti. Recuperiamo mobili da amici e parenti, o dalla vecchia casa, quando avremo i soldi necessari potremo sempre sostituirli. I più, affidiamoci al riciclo creativo ed al fai da te, con pochi soldi e tanta fantasia potremo dare vita ad incredibili mobili ed elementi decorativi e funzionali.