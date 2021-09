Le patologie che colpiscono l’uomo spesso si manifestano con dei segnali premonitori. Capita che questi siano trascurati perché si considerano manifestazioni di un malessere passeggero e poco importante. Lo starnutire rientra in questa tipologia. Chi con uno starnuto si allarmerebbe? Ed invece uno starnuto può nascondere ben altro.

Lo starnuto può essere sintomo di queste malattie e nascondere queste serie conseguenze

Le gravi patologie che colpiscono l’uomo in genere iniziano a manifestarsi con piccolissimi segnali quasi sempre trascurati. Per esempio, molti di noi russano, oppure durante la giornata hanno dei colpi di sonno. In genere chi è molto stanco russa, non riposa bene e a volte durante il giorno può soffrire di sonnolenza. E magari ha anche difficoltà a concentrarsi. Ma chi russa, ha colpi di sonno e difficoltà a concentrarsi, può avere questo problema.

Nella stagione autunnale ed invernale uno starnuto è all’ordine del giorno. Moltissimi di noi sanno che chi starnutisce ha il raffreddore oppure ha qualche problema di allergia. Ma chi penserebbe che uno starnuto potrebbe essere l’avvisaglia di problema più seri, dell’insorgenza di una patologia importante? Eppure lo starnuto può essere sintomo di queste malattie e nascondere queste serie conseguenze.

Lo starnuto consiste nell’emissione rapida di aria dal naso e dalla bocca. Questa emissione è involontaria, quindi si dice che lo starnuto è un atto respiratorio riflesso che viene provocato dall’irritazione della mucosa nasale.

Naturalmente un solo starnuto di per sé non può essere un segnale di qualcosa di particolarmente grave. Ma se è accompagnato da alcuni sintomi, allora il paziente dovrebbe allarmarsi. Se l’atto dello starnutire si accompagna a forte stanchezza, naso chiuso, febbre, gola arrossata, lacrimazione, allora potremmo essere in presenza di una precisa patologia.

I disturbi nascosti

I disturbi più conosciuti che si accompagnano allo starnuto sono, il raffreddore od un’allergia respiratoria. L’atto dello starnutire con frequenza potrebbe nascondere anche uno stato influenzale. Questi sono i problemi di salute più comuni in presenza di starnuti, ma non sono gli unici. Lo starnuto potrebbe nascondere anche la rinite. La rinite e una forma allergica che colpisce naso e gola, ma provoca anche la lacrimazione degli occhi. I sintomi sono quasi identici a quelli del raffreddore.

Ma gli starnuti possono nascondere anche un problema di sinusite, oppure di poliposi nasale. Questo problema si genera con dei piccoli polipi che si sviluppano nella mucosa nasale, ma che non sono cancerogeni.

Il consiglio è di rivolgersi al proprio medico quando gli starnuti sono frequenti e si sospetta che non sia solo un semplice raffreddore od un’influenza. È meglio non trascurare nessun sintomo che indichi un problema di salute. Potrebbe essere una sciocchezza ma anche nascondere problemi più gravi. Per esempio, le avvisaglie della terribile aterosclerosi arrivano con questi segnali e portano queste gravi conseguenze.

