Dormire male una notte è un male che si può recuperare in 48 ore. Ma dormire male tutte le notti può portare a seri problemi per la salute. Riposare male non porta solamente a stanchezza fisica e mentale, ma anche a serie conseguenze sull’organismo. Ci sono vari motivi che posso portare a non dormire bene la notte. Lo stress può essere uno di questi. Ma anche alcune patologie poco conosciute possono causare un sonno disturbato, come una in particolare. Chi russa ha colpi di sonno e difficoltà a concentrarsi potrebbe avere questo problema che gli impedisce un sonno risposante durante la notte.

Riposare bene e a lungo è fondamentale. I medici consigliano di dormire regolarmente almeno 6-7 ore per notte. Importante è riposare bene, perché la carenza di sonno può portare a gravi conseguenze per la salute. Un sonno disturbato può anche provocare l’aterosclerosi. L’aterosclerosi è l’ostruzione delle arterie che potrebbe portare a malattie cardiovascolari e che può favorire l’ictus cerebrale. Lo hanno scoperto i ricercatori dell’Università di Berkeley in California. Il problema viene analizzato in questo articolo.

Le cause che portano ad un cattivo sonno possono essere molte. C’è una patologia in particolare che non fa dormire bene durante la notte. I sintomi di questo problema si manifestano in modo abbastanza chiaro. Chi soffre di questo problema durante la notte russa molto, attraversa fasi di intensa sudorazione, ha risvegli improvvisi, bocca asciutta e secca al risveglio. Questo problema si ripercuote anche durante il giorno con eccessiva sonnolenza, colpi di sonno e difficoltà di concentrazione.

Il nome di questa patologia è OSAS (Obstructive Sleep Apnea Syndrome), nota anche come sindrome delle apnee ostruttive nel sonno. Chi ha questo problema durante la notte va in apnea molte volte. Si ha l’apnea quando c’è l’interruzione del respiro per oltre 10 secondi. In caso di parziale riduzione del respiro siamo in presenza di ipopnea.

Ci sono alcune condizioni che favoriscono l’apnea o l’ipopnea durante il sonno. La condizione più diffusa è quella dell’obesità. Le persone in sovrappeso hanno più probabilità di soffrire dell’OSAS. Ma ci sono altre abitudini che favoriscono questo problema, come quella di assumere bevande alcoliche prima di dormire. Anche l’assunzione regolare di sonniferi può portare all’OSAS.

Conosciute le cause sappiamo come prevenire questo problema durante la notte. Ovviamente cercare di perdere peso e ridurre o eliminare totalmente l’assunzione di alcolici prima di coricarsi. Può essere utile anche evitare il fumo e fare regolare attività fisica.

Naturalmente chi soffre di questo problema in forma grave, dovrebbe rivolgersi al medico personale. Questo in base ai sintomi riferiti dal paziente, potrà consigliare anche alcune analisi come la polisonnografia e la poligrafia respiratoria.

