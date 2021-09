Sempre più studi si concentrano sull’azione positiva di alcuni cibi sul nostro organismo. Tutti noi sappiamo che consumare frutta e verdura fa bene al nostro corpo. A questo proposito, in un precedente articolo abbiamo consigliato i 4 estratti di frutta e verdura da bere a colazione che migliorerebbero la nostra salute.

Non solo frutta e verdura, però, sono un toccasana per il nostro organismo. Anche alcuni cibi di origini animale sono davvero benefici per il nostro organismo. Abbiamo spiegato che pochi sanno che questo pesce amatissimo abbasserebbe velocemente trigliceridi, colesterolo e pressione alta.

Oggi, invece, vogliamo parlare di una spezia molto apprezzata ed utilizzata nella cucina italiana. Probabilmente solo pochi sanno che questa amatissima spezia potrebbe accelerare il metabolismo e proteggere dai tumori. La usiamo molto in cucina per insaporire primi e secondi piatti ma i suoi benefici sono poco noti.

Alcuni tipi di spezie esercitano un’azione positiva sul nostro organismo. Per questo motivo, abbiamo già spiegato precedentemente che pochi sanno che questo alimento molto comune potrebbe accelerare il metabolismo e previene l’obesità.

Adesso, scopriamo insieme i benefici di un’altra spezia straordinariamente utile per il nostro organismo.

La spezia di cui vogliamo parlare è lo zafferano. Questa spezia molto costosa si ottiene dagli stigmi di un fiore chiamato crocus sativum.

Lo zafferano possiede un caratteristico colore giallo oro e nell’antichità era utilizzato per colorare i tessuti. Oggi invece con lo zafferano rendiamo più belli e saporiti i nostri piatti probabilmente senza sapere quanto possa fare bene.

Lo zafferano è una spezia ricca di vitamine ed è fonte di oli essenziali preziosi per il nostro organismo. Infatti, è fonte di vitamine A, B e C. Questi composti la rendono un prezioso antiossidante che contribuisce alla salute delle cellule. Proteggendole dallo stress ossidativo potrebbe anche aiutare a ridurre il rischio di tumori.

Secondo gli esperti, i benefici dello zafferano non si fermano qui. Essendo così ricco di vitamine e minerali questa spezia può contribuire al buon funzionamento del metabolismo.

Tra i minerali che possiede troviamo alte percentuali di calcio, fosforo, rame, potassio e manganese. Il potassio proteggerebbe la salute cardiovascolare riducendo la pressione del sangue. Il calcio e il fosforo danno forza alle ossa e ai denti e infine il rame ed il ferro contribuiscono alla formazione dei globuli rossi.

Osservazioni

Abbiamo visto come questa spezia così preziosa sia ricca di benefici. Dobbiamo però prestare attenzione ad assumerlo se siamo in stato di gravidanza. Pare infatti che lo zafferano stimoli le contrazioni dell’utero. Inoltre, in caso di disturbo bipolare, lo zafferano potrebbe favorire gli sbalzi di umore.