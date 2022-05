Siamo abituati a leggere l’oroscopo giorno per giorno, alla ricerca di previsioni di eventi a breve termine. Conosciamo il nostro segno e i tratti generali che dovrebbero contraddistinguere il nostro carattere. A volte, le descrizioni sembrano essere perfette e ci ritroviamo completamente in quel che leggiamo. Il fatto è che, però, non sempre leggiamo anche gli aspetti negativi che caratterizzano i segni. Tendiamo a soffermarci solo sulle cose positive, ma per avere un quadro completo non basta. Tutti abbiamo pregi e difetti, e conoscerli può solo farci prendere consapevolezza di noi stessi. Certo, l’oroscopo è sempre un’arte divinatoria e si tratta di previsioni. Ma spesso e volentieri sembra azzeccarci su moltissime cose.

Lo dicono le stelle, sono questi i segni zodiacali più arroganti e poco affidabili in amore a cui prestare attenzione

Oggi parliamo di alcuni difetti che difficilmente prendiamo in considerazione. Soprattutto quando si parla della sfera sentimentale e come ci relazioniamo con il partner. In una relazione è importante venirsi incontro e questo potrebbe risultare difficile per alcuni segni. Il primo segno che possiamo definire un po’ arrogante è quello dei Gemelli. Le persone nate sotto questo segno sono dinamiche, intelligenti, ma potrebbero essere un po’ manipolatrici. Difficilmente ammettono di sbagliare, soprattutto se glielo si fa notare. Una relazione con un Gemelli può essere difficile, anche perché tende ad essere più infedele di altri segni.

L’Ariete è il segno testardo per eccellenza

A volte questa testardaggine può essere molto deleteria, soprattutto nelle relazioni sentimentali. Il suo temperamento lo rende un po’ troppo arrogante e a tratti leggermente aggressivo. Vuole spesso avere ragione e non è facile tenergli testa. Per questo nelle relazioni ha bisogno di un segno che non abbia paura di fargli notare quando sbaglia. Non è un segno fatto per la frase “gli opposti si attraggono”.

Finiamo con il segno dello Scorpione, un segno che ama molto sentirsi compiaciuto. Questo però non significa che non possa trovare l’anima gemella, anzi. È probabile che i nati sotto questo segno abbiano trovato l’amore proprio negli ultimi mesi. Attenzione solo alle promesse campate in aria, spesso questo segno si rivela inaffidabile. Non perché non ci tenga, ma trova difficile compiacere gli altri, va sempre dritto per la sua strada anche quando sbaglia. Davanti anche all’evidenza, magari di un tradimento, potrebbe mentire spudoratamente per non ammettere l’errore.

Insomma, lo dicono le stelle, sono questi i segni zodiacali che potrebbero darci filo da torcere. Ma non consideriamo solo il segno in sé e per sé, anche l’ascendente è importante. Chi segue l’oroscopo sa bene che, per avere un quadro completo su potenziali tratti caratteriali, è fondamentale. E poi, non è detto che questi segni non possano redimersi, anzi. Questa primavera ha portato un risveglio di emozioni nei Gemelli, quindi c’è speranza per tutti.

