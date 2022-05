Il titolo Piaggio ha segnato i suoi massimi storici nel giugno del 2021 in area 3,522 euro. Da quel momento in poi è iniziata una discesa che ha portato a una perdita di circa il 40% del suo valore. A nulla sono valsi gli ottimi dati relativi all’esercizio 2021. Dopo qualche timido segnale di ripresa, infatti, le quotazioni hanno accelerato nuovamente al ribasso. Adesso, però, dopo una discesa durata un anno il titolo Piaggio potrebbe essere sul punto di ripartire al rialzo.

Per capire il paradosso di Piaggio basti pensare che, nonostante gli ottimi dati, nell’ultimo anno è stato tra i peggiori a livello europeo nel suo settore di riferimento secondo solo al titolo Renault.

Anche perché i dati del primo trimestre hanno confermato la crescita della società controllata da IMMSI. I ricavi consolidati sono stati pari a 455,8 milioni di euro, in aumento del 18,5% (+15,5% a cambi costanti). L’utile netto è stato a 12,7 milioni di euro, il miglior risultato registrato nel primo trimestre, in progresso del 14,1% rispetto agli 11,1 milioni di euro del primo trimestre 2021. Le vendite nel mondo sono cresciute del 5%.

Dal punto di vista industriale, quindi, ci sarebbero tutte le condizioni per una crescita borsistica del titolo.

D’altra parte il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0,64 volte il suo fatturato.

Dopo una discesa durata un anno il titolo Piaggio potrebbe essere sul punto di ripartire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Piaggio (MIL:PIA) ha chiuso la seduta del 20 maggio a quota 2,378 euro in rialzo dell’1,28% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso (linea continua) è ribassista, ma la chiusura settimanale potrebbe avere finalmente dato un segnale rialzista. Come si vede, infatti, la chiusura è stata superiore alla resistenza in area 2,359 euro. A questo punto, quindi, ci potrebbe essere la svolta. Una conferma in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 2,461 euro. In questo caso l’obiettivo più probabile potrebbe essere collocato in area 2,628 euro. A seguire, poi, gli obiettivi successivi si potrebbero collocare in area 3,064 euro e 3,5 euro.

Il mancato break rialzista, invece, potrebbe spingere le quotazioni verso l’obiettivo più probabile in area 1,90 euro. La successiva mancata tenuta di questo livello, poi, potrebbe spingere le quotazioni verso i minimi storici in area 1,16 euro.

