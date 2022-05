Abbiamo sentito tutti parlare della famosa eclissi totale e della famigerata Luna Rossa. Impossibile non aprire un giornale o leggere una notizia senza che se ne parli. Questo evento planetario ha sempre avuto un certo fascino nella cultura popolare e anche per l’astrologia. D’altronde, l’astrologia si basa proprio sull’osservare gli eventi celesti e prevederne l’influenza sulla nostra vita.

Questa particolare eclissi viene sempre collegata ad un periodo di massima riflessione per tutti i segni dello zodiaco. Ma ovviamente, controllando le varie case e gli elementi, ci saranno segni che ne risentiranno maggiormente. Qualcuno potrà vantare delle svolte positive, date da riflessioni anche esistenziali, mentre qualcun altro si troverà in difficoltà. Vediamo cosa prevedono le stelle per questi segni dello zodiaco che se la vedranno un po’ grigia questa settimana.

Brutte notizie per il Cancro che vivrà giorni poco fortunati e altri 2 segni dello zodiaco se la passeranno anche peggio

Partiamo con il Cancro, che viene da una lunga scia negativa, alternata solo da pochi momenti di respiro. Non è bastato vivere un marzo davvero nero, anche aprile e maggio non sembrano migliorare. Per fortuna che giugno è vicino e che la ruota sta finalmente girando a nostro favore. Non buttiamoci a capofitto nelle cose senza prima aver valutato le ripercussioni e aver riflettuto bene. Quando è troppo bello per essere vero, è probabile che non lo sia. Come capire se fidarci? Procediamo a piccoli passi e mettiamo alla prova l’altra persona, che sia sul lavoro o in amore. Avremo presto le nostre risposte.

Anche lo Scorpione non è proprio nella top 3 dei segni più fortunati della settimana. L’eclissi, che si trova proprio nel segno dello Scorpione, ha portato alcuni benefici. Alcuni progetti sono andati in porto e abbiamo conosciuto una persona che ci sembra affidabile. Ma è troppo presto per cantare vittoria, aspettiamo giugno prima di investire tutto quello che abbiamo.

Il segno re degli alti e bassi

Finiamo poi con il Capricorno, il re degli alti e bassi in questi ultimi mesi. Una settimana sembra andare tutto a gonfie vele e l’altra ci sembra di sprofondare. La parola chiave per i prossimi giorni è equilibrio. Prima di dare le chiavi del nostro cuore alla persona che ci è accanto, attendiamo ancora un po’. Meglio essere cauti nelle questioni di cuore dopo le ultime esperienze. A livello economico ce la passiamo più o meno bene, ma la soglia è veramente labile, facciamo attenzione. Non tutti i segni dello zodiaco vivranno giorni all’insegna della fortuna, purtroppo.

Il gioco d’equilibrio delle stelle è sempre beffardo e non possiamo farci molto. Ma non c’è da disperare, dopo un periodo negativo, anche se lungo, ci può essere la luce. Purtroppo, le brutte notizie per il Cancro continuano, infatti sembra vedersela grigia da un po’ di tempo, già da aprile le cose non vanno. Però la svolta è dietro l’angolo, attendiamo l’estate per riprendere in mano la nostra vita.

