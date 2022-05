Molti di noi, quando sono al primo appuntamento o quando conoscono per la prima volta una persona, si interessano del suo segno zodiacale. Come abbiamo già spiegato, spesso questo ragionamento però si regge su delle fondamenta veramente poco solide. Infatti, quello che la gente chiama “segno” rappresenta il Sole all’interno della carta natale. Questo fornisce delle informazioni abbastanza importanti, ma non coglie in totalità l’essenza di un individuo. Per conoscerla è infatti necessario dare uno sguardo veloce almeno ai suoi pianeti personali e alle case di riferimento. Intendiamo quindi la posizione della Luna, di Venere, Marte e Mercurio. Oggi vediamo però quali sono gli archetipi zodiacali da cui è meglio guardarsi le spalle. Infatti, lo dicono le stelle, questo è il segno che più spesso pecca di insincerità. Scopriamo insieme di chi si tratta nello specifico.

Ruota zodiacale e tendenze al doppiogiochismo

Generalmente i segni di Terra e Fuoco sono quelli più sinceri e schietti. I primi, infatti, hanno un’intrinseca maturità e non hanno tempo per perdersi in convenevoli. Al contrario, spesso risultano sgarbati e troppo diretti. I secondi invece, in generale, hanno talmente un’alta opinione di sé da non avere un contatto veritiero con gli altri. Per cui rimangono esclusi da questa lista i segni di Acqua e quelli di Aria. Fra loro quelli maggiormente presi di mira sono i cosiddetti “segni doppi”: Gemelli, Bilancia e Pesci. A causa della loro natura duale, infatti, sono spesso accusati di avere, appunto, una doppia faccia. Questo è vero, però non sono gli unici.

Lo dicono le stelle, questo è il segno più falso e rancoroso dello zodiaco pronto a voltare le spalle agli amici

Però c’è un altro segno che non scherza quando si tratta di falsità. Stiamo parlando del Cancro che generalmente, invece, passa ingiustamente inosservato. Infatti, questo possiede una sensibilità bella sviluppata e si sente spesso attaccato in modo non giusto. Non avendo però il coraggio di risolvere le cose, si barrica dietro alla convinzione di essere stato ferito senza un giusto motivo, cominciando a covare odio. Mentre lo fa, però, mantiene la facciata di dolcezza che lo contraddistingue. Tutto questo discorso vale per chi presenta i menzionati pianeti in questi segni, soprattutto per quanto riguarda Venere e Mercurio. Questo difetto risulta poi accentuato nel momento in cui si vede uno stellium, ovvero un accumulo di pianeti nello stesso segno.

