Non solo con pangrattato e Parmigiano ma ecco come rendere sfiziose le zucchine in padella con questo segreto della nonna

Insieme alle melanzane e ai pomodori, le zucchine rappresentano le regine della stagione estiva. Già ci stiamo preparando ad accoglierla nel migliore dei modi, anche in cucina. Sebbene le zucchine siano contemplate nel periodo compreso tra giugno e settembre, è possibile trovarle già nei supermercati.

Esistono diverse varietà di zucchine, anche a seconda del territorio in cui ci troviamo. Tuttavia, tutte conterrebbero le stesse proprietà nutrizionali. Ci siamo mai chiesti perché le zucchine sono la specialità dell’estate?

Sicuramente, uno dei tanti motivi è la loro leggerezza. Le zucchine sarebbero un toccasana per la salute, perfette per il caldo afoso estivo. In estate, è consuetudine mantenersi leggeri nell’alimentazione. Un po’ per il caldo, un po’ per mantenere la linea e un po’ perché preferiamo stare più al mare che in casa, le zucchine sarebbero un connubio perfetto tra leggerezza e gusto.

Infatti, apporterebbero solamente circa 15 calorie per 100 g di prodotto, un punto a favore per le zucchine se mai dovessimo seguire un regime alimentare ipocalorico. Inoltre, conterrebbero anche diversi importanti sali minerali e vitamine, utili per sentirci in forma.

Ma ancora non è finita, perché le zucchine sarebbero una buona fonte di antiossidanti e di fibre, che aiuterebbero il transito intestinale, nonché favorirebbero la rigenerazione delle cellule. Insomma, la zucchina è davvero un ottimo alimento.

Un ortaggio poliedrico in cucina

La zucchina, in ambito culinario, è un ortaggio estremamente versatile. Si presta a tantissime ricette di vario genere, ma oggi vedremo come esaltarle non solo con pangrattato e Parmigiano. Realizzeremo un contorno gustoso e croccante, che piacerà anche ai bambini.

Gli ingredienti che ci occorrono sono:

500 g di zucchine;

50 g di Parmigiano Reggiano D.O.P.;

50 g di pangrattato;

1 spicchio d’aglio;

foglie di menta e basilico;

olio di semi di girasole;

sale.

Non solo con pangrattato e Parmigiano ma ecco come rendere sfiziose le zucchine in padella con questo segreto della nonna

La sfiziosità di questo contorno non è dato solo dal formaggio e dal pangrattato, che renderà le zucchine leggermente croccanti, ma anche dalle erbe aromatiche. La sfiziosità, il gusto e la freschezza si fondono in un unico piatto.

Innanzitutto, mettiamo le zucchine dentro una ciotola con acqua e cubetti di ghiaccio per circa 30 minuti. È questo il segreto della nonna per rendere le zucchine più croccanti possibili. Trascorsi i minuti, asciughiamo e tagliamo le zucchine in listelli e poi a tocchetti.

Prendiamo una padella, versiamo l’olio di semi di girasole e uno spicchio d’aglio. Non appena l’aglio sarà dorato e l’olio ben caldo, aggiungiamo le zucchine e il sale e lasciamo cucinare. In un secondo momento, aggiungiamo sia le foglie di basilico che quelle di menta e mescoliamo.

In un’altra padella tostiamo il pangrattato, che andremo ad aggiungere alle zucchine. Aggiungiamo anche una bella spolverata di formaggio grattugiato e amalgamiamo il tutto. Lasciamo in cottura anche a fuoco spento per qualche altro minuto.

