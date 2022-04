Molte persone amano l’astrologia e leggono avidamente l’oroscopo, riscontrando delle affinità con la propria vita personale. Per questo oggi facciamo delle previsioni per il mese entrante, descrivendo una interessante situazione di ripresa per alcuni segni zodiacali. Questi infatti, fino ad ora, sono stati effettivamente molto provati da alcune situazioni dentro e fuori casa. Difatti non solo l’Ariete, ecco altri due segni che a maggio riusciranno finalmente a scrollarsi di dosso preoccupazioni e problemi. Scopriamo insieme quali sono quelli che possono tirare un sospiro di sollievo.

Come cambia la situazione attuale del Toro

Il primo a beneficiare del mese di maggio è il Toro: infatti, in questo periodo il Sole passa nella sua orbita. Questo passaggio va bene soprattutto per quanto riguarda la realizzazione personale. Sono quindi favoriti gli accordi e soprattutto le entrate monetarie, da sempre molto importanti per il segno. Come ben sa chi frequenta il secondo segno dello zodiaco, la stabilità finanziaria provoca anche una maggiore serenità sul fronte sentimentale e familiare. Per questo le acque si calmano. Consigliamo, per questo motivo, di trascorrere più tempo con le persone amate, in tranquillità.

Non solo l’Ariete, ecco altri due segni che a maggio saranno sommersi di soldi grazie a un’immensa fortuna

La seconda fortunata è la Vergine che (come molti nativi di questo segno potranno confermare) sta uscendo da un semestre abbastanza complicato. Soprattutto il fronte della realizzazione personale e delle entrate monetarie sono stati i tasti più dolenti da toccare. Questo è dovuto infatti a una lunga serie di opposizioni e di quadrature che hanno costellato il cielo per un gran periodo. Questo vale soprattutto per la Vergine che per un bel po’ ha avuto in opposizione Giove, che stava occupando il segno dei Pesci. Quando questo si verifica, si perdono i favori del “grande benefico”, attirando a sé delle scocciature e delle sfortune.

L’11 di maggio il pianeta passa all’Ariete, dando manforte ai segni di Fuoco e dando adesso dei crucci da sbrigare alla Bilancia. La situazione rimarrà così fino ad ottobre, poi la palla ripasserà alla Vergine per ancora qualche tempo, dato che Giove attuerà una retrogradazione. Potrà disfarsene definitivamente da fine dicembre di quest’anno per entrare con più leggerezza nel 2023. Invece ci sarà ancora tanta polvere da mangiare per questo altro segno che ha Saturno contro.

Lettura consigliata

