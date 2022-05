Disponibili 45 annunci in Ferrovie dello Stato accessibili anche con diploma e senza esperienza

Recentemente il gruppo Ferrovie dello Stato ha aggiornato la lista delle opportunità di lavoro disponibili, dando spazio a più categorie di candidati.

Per molte di queste basta il diploma come titolo di studio e offrono assunzione con contratto a tempo indeterminato. Per altre, l’esperienza non è ritenuta un requisito indispensabile, ideali per neolaureati e neodiplomati. Come di consueto, non manca l’opzione per inviare candidatura spontanea ed essere così ricontattati, nel caso si presentasse un’offerta in linea con le nostre competenze.

Fra le offerte di lavoro più accessibili

Sono disponibili 45 annunci in Ferrovie dello Stato, rivolti a candidati a vari livelli di carriera.

Prendiamo, ad esempio, l’offerta per il profilo “Operatore di biglietteria”. Non è richiesta alcuna esperienza precedente nel ruolo, mentre è indispensabile il possesso di un diploma di scuola media superiore. Il candidato ideale ha un’età fra i 18 e i 29 anni e possiede i requisiti fisici necessari. In via preferenziale, è specializzato in una delle aree indicate nell’offerta, come agricoltura, turismo e agraria. Infine, ha una conoscenza base della lingua italiana e di quella tedesca. L’assunzione avverrà con formula di apprendistato professionalizzante di 36 mesi. La data di scadenza è fissata per oggi, 9 maggio 2022.

Con contratto a tempo indeterminato il Gruppo assume candidati nel ruolo di “Specialista tecnico IT”. La risorsa selezionata si occuperà di offrire assistenza hardware e software, gestire le piattaforme di Mobile Device Management, OTA e Application Management. Inoltre, sarà incaricato di gestire le attività del SSCM. Per questo ruolo si richiedono il possesso del diploma tecnico e, in via preferenziale, un’esperienza pregressa di almeno 2 o 3 anni. Chiudono il quadro dei requisiti capacità di pianificazione e analisi, orientamento al risultato e precisione. Il termine ultimo per l’invio della domanda è fissato per il giorno 11 maggio 2022.

Disponibili 45 annunci in Ferrovie dello Stato accessibili anche con diploma e senza esperienza

Per scoprire i restanti annunci in scadenza a breve visitiamo la piattaforma ufficiale di Ferrovie dello Stato dedicata alle carriere. Sono disponibili diversi filtri di ricerca, attraverso i quali potremo restringere il campo di visualizzazione alle sole opportunità di nostro interesse. All’interno della pagina riservata a ogni annuncio troveremo le info sull’offerta, come requisiti e mansioni previste, e il tasto “Candidati” per inviare domanda.

