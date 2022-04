Molti di noi stanno affrontando un periodo di pesante metamorfosi. Questo processo può essere ovviamente attribuibile agli eventi che vertiginosamente stanno cambiando intorno a noi. Se però si vuole scoprire cosa si sta smuovendo veramente nel nostro interno, consigliamo di volgere lo sguardo verso il cielo. Ci saranno infatti potenti cambiamenti e possibilità di crescita per questi segni che vivranno con gioia la prima eclissi del 2022. Scopriamo insieme quali sono.

Che cosa significano le eclissi in astrologia

Generalmente molti, quando parlano di astrologia, si orientano sul proprio segno di appartenenza. Questo è rappresentato dal Sole, che sosta in ogni spicchio dello zodiaco per poco meno di un mese. Però ci sono molti altri elementi che risultano importanti sia per determinare la propria personalità che per capire al meglio la situazione in cui ci si trova. Mentre per la prima parte è necessario fare un tema natale (ovvero una precisa “fotografia” del cielo alla propria nascita), per la seconda invece è importante studiare i transiti.

Questi sono i movimenti del cielo da rapportare al proprio tema natale, in modo da verificare il modo in cui ci impattano. In questo caso, uno degli elementi più importanti da verificare è la Luna. Questa, ogni 28 giorni, vive delle fasi che determinano anche il modo in cui ognuno di noi affronterà il mese. Dalla Luna nuova, un seme piantato nell’oscurità, si arriva al plenilunio, momento di rivelazione.

Potenti cambiamenti e possibilità di crescita personale ed economica per questi segni zodiacali durante l’eclissi del 30 aprile

Il 30 aprile alle 9 di sera sarà possibile assistere a un fenomeno particolare, l’eclissi solare. Questa avverrà nel segno del Toro. A seguire, il 16 maggio ci sarà anche quella lunare nello Scorpione. I due segni sono opposti e rappresentano il possesso e anche il dominio, da una parte materiale e dall’altra psicologico. Infatti, soprattutto il secondo fa parte della triade del potere, di cui abbiamo già parlato. A sentirne gli effetti saranno appunto i due segni citati. Soprattutto però impatterà i Toro nati 5 giorni prima o dopo queste due date. Toccherà poi anche in misura minore Leone e Acquario.

Questa è una buona occasione per dedicarsi all’introspezione e a capire cosa è necessario e non lo è. Questo riguarda in senso lato anche le risorse personali ed economiche. Quindi, liberarsi dall’avidità potrebbe essere un modo per attrarre nuove e inaspettate ricchezze. Per chi fosse interessato a sapere come, consigliamo di approfondire la tematica della legge dell’attrazione.

