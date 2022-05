Maggio è il mese ideale per chi vuole iniziare a viaggiare preparandosi alle tanto agognate vacanze estive. Siamo ormai nel cuore della primavera e le giornate lunghe e calde ci fanno sognare luoghi bellissimi. L’Italia non ha nulla da invidiare a nessun altro Paese, sia per quanto riguarda attrattive naturali, sia per quelle artistiche. Pertanto, chi non ha voglia di allontanarsi troppo da casa, senza rinunciare alla bellezza, può restare entro i confini nazionali. Oggi vogliamo parlare di una meta poco conosciuta ma davvero unica ed incredibile. Si trova nel centro Italia e possiede moltissimi punti di interesse storico culturali e spiagge splendide.

Tra storia e natura

A circa 50 chilometri dalla città di Roma sorge Santa Marinella, un’antichissima città dalla bellezza incredibile. Romani ed Etruschi hanno lasciato il segno nei secoli, come ancora ci ricordano i resti e le architetture in città. Una volta giunti qui, non possiamo non recarci al Sito Archeologico di Pyrgi, portato alla luce dagli scavi iniziati nel 1957. Un altro luogo decisamente suggestivo e che merita una visita è la Villa Romana delle Grottacce. Risalente all’Età Imperiale, sorge sulla via Aurelia ed oggi possiamo ancora ammirarne i resti e qualche mosaico. Tuttavia, Santa Marinella non è solo storia e cultura, perché possiede anche bellezze naturali meravigliose.

Lo chiamano perla del Tirreno questo antico borgo a un’ora da Roma con un meraviglioso castello sul mare e spiagge da sogno

Per chi vuole rilassarsi su spiagge di sabbia fine e godere di acque trasparenti, Santa Marinella è il posto giusto. Possiamo recarci a Capo Linaro, una zona costiera a forma di mezzaluna che ci regala sabbia dorata e soffice ed acque limpide in cui bagnarsi. Il momento migliore è senza dubbio il tramonto, perfetto per scattare fotografie pazzesche. Infine, la spiaggia di Santa Severa è molto ben curata e ci regala un panorama magnifico ammirando il castello sullo sfondo.

Chi ama la storia e l’architettura, non può perdersi il Castello di Santa Severa. Questo edificio, risalente al XIV secolo, si affaccia sul mare, portando questa città dall’animo moderno indietro nel tempo. In seguito ad una riqualificazione, oggi questo castello è una delle attrazioni turistiche più apprezzate della zona e possiamo visitarlo al costo di 8 euro. L’edificio ospita un museo e diversi spazi polifunzionali, sedi di eventi culturali ed altre iniziative. Lo chiamano perla del Tirreno questo luogo magnifico e non potremo che rimanere affascinati dalla vista mozzafiato di cui possiamo godere dal suo castello.

