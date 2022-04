A pochi giorni dalle feste di Pasqua molti di noi stanno organizzando un breve viaggio. Chi vuole staccare la spina o visitare posti nuovi è sempre in cerca di idee. Con l’arrivo della bella stagione torniamo a viaggiare un po’ di più, approfittando delle piacevoli giornate di primavera. Ed è così che ci ritroviamo a vagliare diverse ipotesi basandoci non solo sulle nostre preferenze, ma anche guardando al portafoglio. Proprio a questo proposito, oggi vogliamo consigliare 3 luoghi dalla bellezza unica che si trovano nel nostro Paese. Proprio a pochi passi da Roma, ci sono dei laghi incantevoli che ci permetteranno di vedere posti bellissimi senza spendere una fortuna.

Perché risparmiamo

Restando nei dintorni di Roma, i prezzi si abbassano notevolmente sia per quanto riguarda hotel e bed and breakfast, sia per i ristoranti. Possiamo pernottare a Martignano, ad esempio, a partire da 35 euro per notte, mentre a Bracciano e a Nemi spenderemo tra i 40 e i 50 euro. Per quanto riguarda il cibo, potremo assaggiare piatti tipici romani a base di guanciale e pesce a prezzi modici in diverse trattorie e ristoranti.

3 meravigliosi e romantici borghi sul lago a un’ora da Roma da visitare in primavera spendendo poco

Probabilmente il più conosciuto, Bracciano è un delizioso borgo che si affaccia sull’omonimo lago. Trascorrere una giornata a Bracciano ci permetterà di rilassarci e rigenerarci immersi nella natura tra acque limpide, pioppi e salici. Chi ama lo sport potrà divertirsi e trascorrere il tempo praticando kitesurf e canoa. Tuttavia, Bracciano non è solo il suo lago: qui, infatti, si trova un castello stupendo che impreziosisce lo skyline. Il Castello Orsini-Odescalchi risale al XV secolo e conserva al suo interno un’interessante collezione di armi da taglio e sparo. Potremo visitare il castello al costo di 10 euro.

Albano Laziale

A pochi chilometri da Roma sorge Albano Laziale. Questo borgo dalla storia millenaria è ricco di punti di interesse, come antiche chiese, palazzi e reperti. Da non perdere c’è la tomba degli Orazi e dei Curiazi, che consiste in un tumulo di forma circolare sormontata da 2 torri. Il lago offre una cornice spettacolare ad Albano Laziale. Per immergerci nella sua atmosfera, consigliamo di effettuare un percorso, a piedi o in bicicletta, nel bosco e a picco sul lago.

Nemi

Sono questi i 3 meravigliosi e romantici borghi sul lago e l’ultimo di essi è Nemi. Nell’area dei Castelli Romani sorge Nemi, un piccolo borgo sul lago che sembra uscito da una fiaba. Conosciuto da molti per le sue fragoline, qui potremo godere di una vista mozzafiato dalla terrazza degli innamorati. Questa offre una vista pazzesca sul lago e potremo trovare delle panchine per concederci una pausa ammirando il panorama. Il centro storico è molto pittoresco e perfetto per concedersi una piacevole passeggiata. Botteghe di artigiani e viette caratteristiche rendono questo borgo una piccola perla. Infine, girovagando per Nemi potremo imbatterci nella famosa Fontana della Gorgone, che ritrae la testa di Medusa realizzata in bronzo. Lo sguardo di Medusa è quasi ipnotico e rende questo punto di interesse davvero unico nel suo genere.

