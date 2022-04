Chi vuole fare una vacanza non sempre desidera allontanarsi molto da casa. In Italia sono moltissimi i luoghi di interesse paesaggistico e storico culturale che tutto il Mondo ci invidia. Da Nord a Sud, il nostro Paese è disseminato di città affascinanti e piccoli borghi gioiello davvero imperdibili. Con l’avvicinarsi dell’estate, le giornate di sole sono sempre più frequenti e la voglia di fare una fuga alla scoperta di luoghi nuovi è alta. Siccome l’Italia non finisce mai di stupirci con le sue infinite bellezze, oggi vogliamo fare scoprire un luogo molto caratteristico ed incantevole. Si trova nel nord Italia ed è uno dei borghi più belli della Regione a cui appartiene.

La città marinara

Questo piccolo borgo per lungo tempo fu capoluogo della Repubblica di Noli. Noli sorge sulla Riviera di Ponente, in Liguria, e confina a Nord con la città di Spotorno e a Sud con Finale Ligure. Questo importante centro marinaro ha vissuto un lungo periodo di splendore che si concluse con l’invasione delle truppe napoleoniche alla fine del XVIII secolo. Visitare questo borgo può portarci indietro nel tempo e qui potremo ammirare non solo tanta storia, ma anche panorami mozzafiato.

Finissima sabbia bianca e mare cristallino in questo piccolo borgo dal fascino medievale perfetto da visitare in un giorno ammirando scorci spettacolari

Il centro storico di Noli è di piccole dimensioni e si trova vicino al mare. Gli edifici antichi sono ancora ben conservati e molti di essi rimaneggiati nel corso dei secoli. Alcuni sono collegati tra loro da deliziosi archi. Le origini medievali di Noli possiamo trovarle anche nelle mura della città e nelle torri, tra cui quella dei Quattro Canti. Percorrendo una splendida passeggiata con vista possiamo raggiungere il Castello di Monte Ursino. Sorge su una collina e risale al X secolo. Da qui la vista è davvero insuperabile e il sito molto ben conservato merita senza dubbio una visita.

Grotta dei Falsari

A picco sul mare, questa grotta si raggiunge percorrendo un sentiero segnalato e sterrato. Lungo il percorso potremo ammirare ciò che resta del Lazzaretto, il Castello di Monte Ursino e l’Isola di Bergeggi. Pare che i contrabbandieri fossero soliti nascondere proprio qui i loro tesori ed è per questo motivo che la grotta si chiama in questo modo. Una volta giunti qui, la brezza fresca accompagna un paesaggio da favola completamente immerso nella natura incontaminata. Potremo sentire il profumo del mare e il placido rumore delle onde. Gli amanti del trekking non possono perdersi questo luogo magnifico che sembra uscito da una cartolina.

Capo Noli

Da qui possiamo ammirare finissima sabbia bianca e mare cristallino che caratterizzano le spiagge di Noli. Questo è uno degli scorci più belli e caratteristici della Riviera di Ponente. Capo Noli collega questo borgo alla vicina Varigotti ed è contraddistinta da bianche falesie in contrasto con il blu del mare. Questo sentiero panoramico è davvero incantevole e percorrerlo in bicicletta è un’esperienza magnifica.

Approfondimento

