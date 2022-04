Sembrano i Caraibi ma si trovano in Italia queste spiagge da sogno con sabbia bianca e finissima perfette da vedere in primavera

A pochi giorni dal mese di maggio, l’estate è sempre più vicina. Molti di noi hanno già iniziato a fare gite fuori porta e piccoli viaggi in occasione delle recenti festività. Approfittando delle belle giornate di primavera, le città d’arte come Roma e Firenze sono prese d’assalto. Tuttavia, molti di noi preferiscono esplorare luoghi mai visti prima, come piccoli borghi incantevoli e posti dalla natura incontaminata. È inutile negarlo: il mare possiede un fascino unico ed incredibile. Cosa c’è di più bello che concedersi una passeggiata sulla spiaggia in una calda giornata di primavera? Ecco perché oggi consiglieremo 3 mete uniche che possiedono spiagge davvero paradisiache, perfette per chi cerca di staccare la spina ed allontanarsi dallo stress quotidiano. Per un attimo ci sembrerà di essere ai Caraibi, ma queste 3 spiagge si trovano in Italia e ci rapiranno il cuore all’istante.

In provincia di Brindisi, all’interno della Riserva naturale Torre Guaceto, si trova l’omonima spiaggia. A pochi chilometri dal Comune di Carovigno esiste un piccolo angolo di paradiso. La primavera è la stagione perfetta per godere di questa spiaggia incantevole e poterla apprezzare in tutta la sua autenticità. Questa spiaggia libera è stata premiata per diversi anni con la celebre Bandiera Blu, che certifica la qualità e la sostenibilità del luogo. Acque limpidissime e sabbia soffice caratterizzano Torre Guaceto ed è una meta davvero imperdibile per chi ama la natura.

Campomarino di Maruggio

Si trova in provincia di Taranto ed è un posto davvero stupendo. Un fondale basso e sabbioso caratterizza questa spiaggia pubblica dalla bellezza disarmante. Le acque limpide sono quasi sempre molto calme e riparate dai venti, ideali per concedersi un bagno anche nel mese di maggio. La spiaggia costeggia le Dune di Campomarino, che sono così ricche di verde da creare una tavolozza di colori incredibili in contrasto con il mare. Se cerchiamo un posto dalla bellezza rara e selvaggia, Campomarino di Maruggio saprà regalarci paesaggi incredibili.

Torre Canne

Sembrano i Caraibi ma si trovano in Italia queste spiagge meravigliose e Torre Canne è una di queste. In provincia di Brindisi, nel Comune di Fasano, si trova la stupenda spiaggia di Torre Canne che fa parte del Parco naturale Dune Costiere. Questo luogo è facilmente accessibile dal parcheggio e perfetto per chi vuole trascorrere una giornata in famiglia ammirando la natura incontaminata. La sua posizione privilegiata tiene al riparo dai venti di maestrale questa spiaggia ampia e bellissima, che ci stupirà con la sua straordinaria bellezza.

