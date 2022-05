A fine maggio è tempo di pensare alle ferie estive ed anche a weekend e gite fuori porta. In tal senso, l’Italia offre numerose opportunità. Da nord a sud, lungo lo Stivale, troviamo splendide città d’arte che tutto il Mondo ci invidia. Non mancano poi centinaia di deliziosi borghi. In Toscana, ad esempio, c’è un borgo con un antico mulino dove ammirare scorci fiabeschi e vivere momenti rasserenanti.

Spostandoci invece verso sud, si trova una località che si affaccia su un’infinita distesa di ulivi. Oltre ai borghi, il Bel Paese offre una estrema varietà paesaggistica che spazia dal mare alla montagna, passando per laghi, fiumi e colline. E che dire poi del buon cibo? Sicuramente la cucina italiana è il pezzo forte che richiama turisti da ogni parte dell’emisfero terrestre. Nelle prossime righe andremo a suggerire una deliziosa cittadina di mare dove ammirare splendidi edifici e concedersi anche ricchi pranzi e cene davvero indimenticabili.

Lo chiamano la Perla dell’Adriatico questo incantevole borgo dove trovare mare turchese, ottimo cibo e olio pregiato

Siamo a Molfetta, in Puglia. Si trova ad una trentina di chilometri circa da Bari e conta più di 60mila abitanti. Molfetta sorge sul basso Adriatico e, a vederla dal mare, offre uno sky-line mozzafiato. Al suo porto fanno da sfondo le candide pietre del Duomo duecentesco con le due imponenti torri alte quasi 40 metri. Chiaro esempio di architettura romanico-pugliese, il Duomo di Molfetta si trova ai margini del borgo antico. Da sempre è considerato il simbolo della città. Di particolare bellezza è anche la chiesa barocca di San Pietro. Si trova nella città vecchia e il suo campanile svetta fra i tetti delle antiche residenze del centro storico.

Molfetta e l’importanza del mare

Fin da tempi immemori, il mare è sempre stato un innegabile punto di forza di questa città. Basti dire che, per secoli, il porto di Molfetta è stato un importante snodo commerciale. È decisamente suggestivo passeggiare di sera lungo il porto e scorgere il luccichio dei pescherecci in mare. Molto interessante è il Museo Etnografico del Mare che spiega come l’attività di pesca è stata fonte di sostentamento per i locali. Molfetta è una località da prendere in considerazione per una vacanza dove unire vita da spiaggia e visite culturali. Lungo la costa bassa e rocciosa ci sono numerose spiagge attrezzate e anche alcune libere.

Le località più gettonate sono:

Cala San Giacomo, caratterizzata da sabbia, ciottoli e scogli;

Prima Cala, piccola spiaggia con pineta;

Cala Sant’Andrea, spiaggia attrezzata per i diversamente abili che possono entrare in acqua con assistenza.

Le tipicità e le eccellenze gastronomiche da assaggiare

Com’è facile intuire, la gastronomia molfettese è molto ricca. I piatti tradizionali sono essenzialmente a base di pesce. Famoso il “cembotte”, una zuppa di pesce fresco di scoglio condito con olio, aglio, prezzemolo e pomodori freschi.

Molto diffusa è anche l’usanza di mangiare pesce crudo.

Essendo in Puglia, non possono poi mancare all’appello le orecchiette con le cime di rapa, la burrata e i salumi locali. Il tutto, ovviamente, condito con il saporito olio EVO locale che ha le sfumature dell’oro.

Per tutte queste sue meravigliose caratteristiche, lo chiamano la Perla dell’Adriatico questo incantevole borgo dove trascorrere un bel fine settimana o le vacanze estive.

