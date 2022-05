Fa caldo, sono cominciate le belle giornate e per i ritardatari, è giunto il momento di mettere in ordine balconi e fioriere, per godersi il profumo dell’estate e per far schiattare d’invidia il vicino.

Non c’è scelta più raffinata ed elegante dei portavasi in ferro, dalle linee essenziali, che non distolgono l’attenzione da gerani e gelsomini appena piantati. Il balcone ci guadagna e probabilmente anche il portafoglio ci ringrazierà. Sono perfetti anche da aggiungere alle altre validissime idee per arredare un balcone piccolo. Tuttavia, bisogna fare molta attenzione con questi oggetti. Sono delicati ed essendo sottoposti costantemente alle intemperie, tendono ad arrugginirsi facilmente. Senza contare che possono causare danni e graffi alle ringhiere appena ridipinte. Per mantenere bellissimi i portavasi da esterno in ferro battuto prestiamo queste accortezze.

Perché si arrugginiscono

I parapetti sono esposti giorno e notte agli agenti atmosferici. Spesso, si pensa che solo la pioggia intacchi il ferro. In realtà, anche il sole, soprattutto quello estivo, contribuisce al deteriorarsi di portavasi e ringhiere di ferro, lasciando il classico effetto scolorito. Molti usano vernici protettive e prodotti antiruggine, ma questo metodo da solo non basta e diventa comunque necessario riverniciare spesso. In questo caso, è opportuno seguire una guida per riverniciare al meglio le ringhiere dei balconi. Chi ha la fortuna di avere ringhiere in acciaio inossidabile, non ha di certo questo problema. Così come chi le ha in mattoni, in pietra o in muratura. Lo stesso discorso di ruggine e corrosione vale anche per i nostri portavasi. È bene, infatti, verniciare anche quelli di tanto in tanto.

Bellissimi i portavasi da esterno in ferro ma ecco come proteggerli dalla ruggine con questo metodo super economico

Per le ringhiere c’è poco da fare, oltre a proteggerle con coperture decorative e verniciarle spesso, non si può fare molto. Invece, per mantenere i portavasi da esterno in ferro battuto, basta un oggetto facilmente reperibile o nei negozi di ferramenta o in quelli di giardinaggio. Sono quei tubi di plastica trasparenti e flessibili, di solito venduti su misura, che hanno un diametro di circa 10mm. Costano pochi centesimi al metro e basterà tagliarli della dimensione necessaria per infilarli sui bracci dei portavasi e il gioco è fatto. Saranno protetti dall’azione della ruggine e allo stesso tempo non lasceranno brutti segnacci sulle ringhiere. Ed essendo trasparenti, nessuno li noterà.

Basta davvero poco per semplificarsi la vita e far durare i propri complementi d’arredo più a lungo possibile.

Lettura consigliata

Coltiviamo questi fiori e piante resistenti nelle fioriere esterne se vogliamo composizioni sempreverdi tutto l’anno sui balconi o in giardino