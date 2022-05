Alle vacanze manca ancora un bel po’. Questo periodo di primavera inoltrata, però, è perfetto per gite e weekend fuori porta. Per passeggiate di una giornata, sono tante le mete italiane tra cui poter scegliere. Il nostro Bel Paese offre infatti una grande varietà, sia in termini di località che di tipologie paesaggistiche. Si può scegliere di visitare grandi città o dedicarsi alla scoperta di graziosi borghi. Davvero numerose sono le località di mare ed anche quelle di montagna.

Anche le attrazioni naturalistiche esercitano sempre un grande fascino. Pensiamo, ad esempio, alle cascate. Ce ne sono di molto famose, tanto che Dante addirittura ne citò una nella Divina Commedia. Le famiglie con bambini, spesso, prediligono i castelli perché sono dimore sempre molto suggestive. Esistono, infatti, splendidi manieri, alcuni anche adagiati sulle sponde di laghi rinomati. In questo articolo andremo a proporre una graziosa meta che unisce le peculiari bellezze di due splendide Regioni.

Tra Liguria e Toscana, questo antico borgo di pescatori sul fiume è perfetto per una rilassante gita di primavera con picnic

Ci troviamo a Bocca di Magra. Un paesino in provincia di La Spezia che, però, si trova proprio a ridosso del confine con la Toscana. Frazione del Comune di Ameglia, questo borgo sorge sulla sponda destra del fiume Magra. Si trova quindi in una posizione strategica: all’inizio del Golfo dei Poeti e con vista sulla Versilia. Noto fin dai tempi dei Romani, Bocca di Magra è stato per anni meta vacanziera di poeti e scrittori italiani, tra cui Cesare Pavese ed Eugenio Montale.

Cosa vedere e cosa fare a Bocca di Magra

Bocca di Magra ha origini marinare. Il suo centro storico è quindi caratterizzato da intricate viuzze sulle quali si affacciano le tipiche case dei vecchi pescatori. Date le sue antiche origini, non mancano testimonianze storiche, come le vecchie rovine romane. Ammirando il magnifico panorama sulle Alpi Apuane, si possono fare piacevoli passeggiate lungo la sponda del fiume Magra e fare una sosta per mangiarsi un bel panino in un luogo alquanto tranquillo. Come si potrà ben intuire, infatti, Bocca di Magra non è di certo una località modaiola. Proprio per questo, si respira ancora una idilliaca atmosfera di pace.

Non mancano comunque le occasioni per fare attività sportiva. Tanto per cominciare, sul lungo fiume è possibile noleggiare gommoni o barche a vela. Gli amanti della vita da spiaggia saranno lieti di sapere che Bocca di Magra dispone di due spiagge: una libera ed una attrezzata. Con più giorni a disposizione, ci si trova in posizione fenomenale per spingersi a visitare altre perle della Liguria. Percorrendo invece solo pochi chilometri, ci si può buttare nell’atmosfera più “vip” di Forte dei Marmi e Viareggio. D’altra parte, è proprio tra Liguria e Toscana, questo antico borgo marinaro molto piacevole.

