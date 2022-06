Tra pochi giorni inizia l’estate e in questa stagione possiamo gustare ortaggi davvero deliziosi. Il nostro corpo per affrontare il grande caldo ci richiede molta frutta e verdura ed è per questo che prepariamo tanti piatti freschi e leggeri. Le insalate miste sono una soluzione molto apprezzata in questi mesi caldi, perché ci permettono di realizzare piatti completi risparmiando del tempo. Infatti, una volta preparata potremo mangiarla per più giorni ed utilizzare anche ingredienti che abbiamo già nel frigorifero. Oltre alla classica insalata di riso che possiamo personalizzare in 1000 modi diversi, in questo periodo prepariamo piatti unici con pollo, tonno oppure patate. Oggi vogliamo suggerire una ricetta completa, veloce e deliziosa. Prepareremo una particolare insalata di patate che arricchiremo non solo usando il tonno, ma anche altri gustosi ingredienti saporiti ed irresistibili.

Ingredienti

800 g di patate;

250 g di tonno;

100 g di feta;

2 cipollotti;

6 pomodorini;

qualche foglia di basilico;

un filo d’olio EVO;

sale q.b.

L’insalata di patate e tonno è ancora più fresca e deliziosa se oltre ai pomodori usiamo questo ingrediente amatissimo e cremoso

Dopo aver lavato le patate, incidiamole con un coltello e riempiamo una pentola d’acqua. Aggiungiamo un po’ di sale e facciamole lessare per una ventina di minuti. Usiamo una forchetta per verificare la cottura delle patate e facciamole raffreddare passandole sotto l’acqua. Rimuoviamo la buccia delle patate e tagliamole a cubetti.

Nel frattempo, facciamo sgocciolare per bene il tonno e trasferiamolo in un recipiente insieme alle patate. Laviamo con cura i pomodorini e tagliamoli in 4 parti. Sbucciamo i cipollotti e tagliamoli a rondelle molto sottili. Infine, tagliamo a cubetti la feta ed uniamola ai restanti ingredienti.

A questo punto, non ci resta che insaporire la nostra freschissima insalata di tonno e patate. Per regalare un tocco mediterraneo al piatto, usiamo delle foglie di basilico fresco, un filo d’olio extravergine d’oliva e sale. Mescoliamo tutti gli ingredienti prima di servire e gustiamo la nostra deliziosa insalata di tonno e patate.

Consigli

L’insalata di patate e tonno è ancora più squisita se arricchita con questi ingredienti freschi ed appetitosi. Pomodorini e cipollotti sono prodotti tipicamente estivi che possiamo usare per impreziosire i nostri piatti e dare loro un gusto speciale. Inoltre, la feta è un formaggio dal sapore deciso e capace di dare carattere al piatto. Se preferiamo, possiamo sostituire il basilico con dell’origano fresco e condire la nostra insalata usando della glassa d’aceto balsamico. Questa insalata è buonissima anche il giorno dopo: conserviamola nel frigorifero dentro un contenitore ermetico.

