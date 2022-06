Sentirsi belli e in forma soprattutto in estate quando per le temperature più elevate si mettono maggiormente in evidenza le forme diventa per molti fondamentale. Ovviamente questo non significa avere necessariamente un fisico scolpito, ma semplicemente un peso nella norma, importante non solo per l’estetica ma per la salute stessa. Chi è in sovrappeso infatti potrebbe aumentare il rischio d’insorgenza di malattie cardiovascolari e di altre patologie importanti. Pertanto seguire un regime alimentare sano ed equilibrato può portare soltanto benefici. In estate poi, grazie ai prodotti offerti dalla natura, diventa anche più semplice. Infatti la stagione estiva si caratterizza proprio per la vasta gamma di frutta e verdura colorata e gustosa.

Si pensi ad esempio alle pesche e alla loro buccia che possono sostituire gli snack grassi e calorici, donandoci una sensazione di freschezza e sazietà. Chi soffre di pancia gonfia, non potrà non mettere nel carrello della spesa l’ortaggio estivo altamente diuretico e ricco di fibra. Inoltre grazie alla sua consistenza e al suo sapore quest’ortaggio può utilizzarsi da solo come contorno o come ingrediente per primi e secondi piatti appetitosi.

L’ortaggio estivo altamente diuretico e ricco di fibra che sgonfia la pancia ed è facile da preparare

Si tratta della melanzana, il frutto della pianta Solanum melongena appartenente alla famiglia delle Solanacee. È un ortaggio tipico della stagione estiva da giugno a settembre, poverissimo di calorie ma ricco di sapore e di sostanze nutritive. Grazie al suo elevato contenuto di fibre e di potassio sgonfia la pancia, contrasta il colesterolo e protegge il cuore. Infatti il contenuto di potassio e di fibre insieme contribuisce a difendere il sistema cardiovascolare. In particolare il potassio contribuisce a modulare la pressione, attenuando gli effetti del sodio, mentre le fibre controllano l’assorbimento del colesterolo a livello dell’intestino.

Inoltre grazie all’elevato contenuto di acqua, di oltre il 90%, si considera un ortaggio altamente diuretico che stimola anche l’attività dei reni. Le melenzane possono essere inserite nel regime alimentare di chi segue diete ipocaloriche grazie al bassissimo contenuto di calorie. Si pensi che 100 grammi di melenzane contengono appena 20 calorie. Ovviamente dovrà evitarsi assolutamente di friggerle in quanto la loro polpa tende ad assorbire tantissimo i condimenti come l’olio.

Pertanto per fruire delle loro proprietà nutritive dovrà prediligersi la cottura in padella, in acqua o alla griglia. Infine le melenzane sono ricche di vitamine ed in particolare di antocianine, molecole dalle proprietà antitumorali, antinfiammatorie e antiaging, protettive contro le malattie neurodegenerative. È importante perciò consumarle con la buccia per non perdere questi preziosi nutrienti ivi accumulati.

